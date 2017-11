Anzeige

Happy Halloween!!!! 🖤🎃🕷💀🦇👻 Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 31. Okt 2017 um 23:58 Uhr

Georgie!! Georgie!! #HappyHalloweenFolks 🎈🎈 Ein Beitrag geteilt von LeBron James (@kingjames) am 30. Okt 2017 um 19:35 Uhr

👑Game Of Thrones 👑 thank you for everything @styledbyhrush @andrewfitzsimons @bryanhearns @missjilljacobs !! Happy Halloween 👻 🎃🦇 Ein Beitrag geteilt von Khloé (@khloekardashian) am 31. Okt 2017 um 14:36 Uhr

Halloween ☠️👻☠️ Morning Ein Beitrag geteilt von Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) am 31. Okt 2017 um 10:43 Uhr

I just can’t resist an avocado !! #happyhaloween 👻🍞🥑🎃 Não consigo resistir a um abacate! Ein Beitrag geteilt von Gisele Bündchen (@gisele) am 31. Okt 2017 um 15:16 Uhr

These two not only get the best costume award (because it’s INSANE🤣) but the BFF award too 💥🏆 #theshining #bestfriendgoals #winninghalloween @stevoeads #brucewillis Ein Beitrag geteilt von Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) am 29. Okt 2017 um 2:59 Uhr

Chucky ❤️’s Tiffany FOREVER!!!! #happyhalloween 🎃 #sebastiantaylorthomaz Ein Beitrag geteilt von Amber Rose (@amberrose) am 31. Okt 2017 um 15:49 Uhr

When your daughter demands you BOTH be ELSA for Halloween...you GRIN AND FORKING BEAR IT. #halloween Ein Beitrag geteilt von kristen bell (@kristenanniebell) am 29. Okt 2017 um 17:24 Uhr

Hurry, hurry! Step right up and behold the Burtka-Harris Halloween Carnival of Curiosities! #happyhalloween @dbelicious Ein Beitrag geteilt von Neil Patrick Harris (@nph) am 30. Okt 2017 um 21:08 Uhr

🎃 Ein Beitrag geteilt von Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) am 29. Okt 2017 um 10:18 Uhr

Is it over yet? Ein Beitrag geteilt von Lena Dunham (@lenadunham) am 26. Okt 2017 um 13:41 Uhr

#strangerthings have happened #happyhalloween Ein Beitrag geteilt von Sarah Hyland (@sarahhyland) am 29. Okt 2017 um 0:31 Uhr

Don’t tell me it’s a Fancy dress Party! Poison Ivy came out early this year! P.s performing in this wasn’t that easy! Lol #anywhere #kisshousepartylive Ein Beitrag geteilt von Rita Ora (@ritaora) am 26. Okt 2017 um 15:15 Uhr

Werwolf!Wie immer hat Heidi Klum das aufwendigste Kostün, aber unter uns gesagt: Sieht sie nicht ein bisschen aus wie alte Katze, die wütend ist, weil man das Katzenklo nicht sauber gemacht hat?Eigentlich nur die Bunte-Redakteurin, die die halbe Nacht wach bleiben musste, um als erster in Deutschland über Klums Kostüm zu berichten (für die bessere Google-News-Platzierung).Verkleidungen, die so viel kosten wie ein Kleinwagen.Horrorclown! (Hier in der »Es«-Variante, getragen von Basketball-Superstar LeBron James.)Nach der Horrorclown-Welle im Jahr 2016 (die auch in Deutschland zu einige Verletzten führte), hat man sich an Horroclowns schon gewöhnt.Ja, in der Arrestzelle der örtlichen Polizei, wo man landet, wenn man es mit dem Erschrecken übertreibt.Stephen-King-Romanen und McDonald's-Kindergeburtstagennoch eine »Game of Thrones«-Verkleidung!Ja, wenn man wie Khloé Kardashian als Drachenkönigin Daenerys Targaryen auf eine Party geht und merkt, dass siebzehn andere Frauen dieselbe Idee hatten.Nicht so viele wie vom Bingewatching der siebten Staffel.Fidget Spinnern und anderen Trends, die wirklich jeder mitmacht.billiges Supermarkt-Kostüm! (getragen von Model Alessandra Ambrosio, rechts)Nö, gar nicht. Außer man liest mal kurz bei einer Verbrauchenzentrale durch, welche krebserregenden Stoffe in solchen Billig-Verkleidungen stecken, dann ist es das gruseligste Kostüm überhaupt.Wenn man es auf nackter Haut trägt und juckenden Hautausschlag kriegt, bestimmt.Halloween-Verkleidungen, für die man weder eine gute Idee noch Zeit noch viel Geld braucht.Avocado-Toast!Nein, leider gar nicht.Einige Partygäste könnte in den frühen Morgenstunden Hunger auf Avocado bekommen, aber für eine schlaflose Nacht reicht das nicht.Avocado. Und Toast. Und Gisele Bündchen, die selbst als Toast super aussieht.Psycho-Zwillingspaar (die Grady-Zwilling aus Stephen Kings Film »Shining« Im Film: sehr. Aber wenn Bruce Willis und sein Kumpel Mädchenkostüme tragen: null.Wenn man Bruce-Willis-Action-Macho-Fan ist: ja.Horror-Puppe (Amber Rose und ihr Sohn als »Chucky - Die Mörderpuppe«)Ja, vor allem für das Kind und seinen jetzt dann bald fälligen Kinderpsychologen.Je nachdem wie laut das Kind nachts schreit, wenn es aus seinen Albträumen erwacht über messerschwingende Horror-Puppen, die ihre Mutter abschlachten.Langen Gesprächen mit dem Kinderschutzbund.Elsa-Eisprinzessin-Kostüm für Erwachsene!Ja! Die Hundertausende kleine Mädchen, die sich als Elsa verkleiden, waren ja schon anstrengend, aber wenn jetzt auch noch erwachsene Frauen wie die Schauspielerin Kristen Bell das Kostüm kaufen...Nö.Der Fan-Theorie, dass Elsa die Schwester von Tarzan ist, weil... ach, lesen Sie es doch selber nach.schrecklich nette Familie! (Neil Patrick Harris, sein Partner und deren Kinder.)Der kleine Gewichtheber ist ja süß, das Mädchen mit Vollbart lustig - aber bei den beiden Pappas wird es dann schon zum Fürchten.Ja, vor allem, weil man mehrere Nächte durcharbeiten muss, um so viel Liebe zum Kostüm hinzubekommen.Mittellangen Gesprächen mit dem Kinderschutzbund.gruseliges Filmzitat! (Gwyneth Paltrow löst hier auf, was ihr Filmehemann, gespielt von Brad Pitt, am Ende des Psychothrillers »Sieben« in der Pappschachtel findet.Abgeschnittene Schädel haben selten so gute Laune.Nur wenn man sich den Film davor ansieht.Filmen und Promi-Beziehungen ohne Happy End.Halloween-Hasser!Nur für Menschen, die Halloween mögen und keine Lust darauf haben, dass Verkleidungsmuffel (wie hier Lena Dunham) ihnen zehn Mal am Tag sagen, wie doof verkleiden ist.Nö. Der Halloween-Muffel geht demonstrativ früh schlafen.Fasching in München.niedliche »Stranger Things«-Hommage! (rechts im Bild: Sarah Hyland aus »Modern Family«)Als Kostüm: nein. Als Serie: definitiv.Einfach mal drei, vier Folgen der ersten oder gerade angelaufenen zweiten Staffel alleine spätnachts ansehen, dann ins nächste Waldgebiet gehen.Den 80er-Jahren und großartigen TV-Serien.sexy Verkleidung! (hier Rita Ora als Poison Ivy)Ja! Der schrecklichste Teil an Halloween und Fasching waren immer schon die billigen »sexy...«-Kostüme von Krankenschwester bis Biene Maja.Ja, One-Night-Stands.Plumpen Anmachsprüchen.