Dr. Dr. Rainer Erlinger Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann schreiben Sie eine E-Mail an gewissensfrage@sz-magazin.de

Ihre Frage bewegt sich an den Grenzen von Toleranz und Integrität. Toleranz bedeutet, Einstellungen zu respektieren oder gar akzeptieren, obwohl man sie ablehnt. Sie würden Ihren Freunden aus Freundschaft heraus das Fest ermöglichen, sehen sich aber daran gehindert, weil Sie Religion und Kirche ablehnen. Eine perfekte Situation, um Toleranz zu üben. Mit einem Haken: Ihr Problem ist ja nicht, die Firmung des Sohnes zu tolerieren, also zu respektieren oder akzeptieren, sondern sie gegen Ihre Überzeugung zu unterstützen. Das aber ginge über die Toleranz hinaus.Man kommt sogar an eine logische Grenze. Wenn man die Toleranz in der Autonomie des Einzelnen begründet, dass jeder das gleiche Recht auf eine eigene Haltung hat, kann es logisch nicht geboten sein, dass Sie Ihre Haltung – der Areligiosität und Ablehnung der katholischen Kirche – zugunsten der Haltung Ihrer Freunde – also des katholischen Glaubens – so weit aufgeben sollen, dass Sie aktiv die Religion unterstützen. Denn auf dieser Grundlage wäre es umgekehrt von Ihren Freunden intolerant gegenüber Ihrer kirchenkritischen Haltung, Sie um Unterstützung zu bitten und diese damit zum (erwartbaren) Freundschaftsdienst zu erklären.Allerdings hilft die Logik hier auch, das Problem zu lösen. Vergleichen Sie einfach die beiden Szenarien mit und ohne Ihren Beitrag. Mit Ihrem Beitrag gibt es die Firmung mit einem schönen Fest, das Ihren geschätzten Freunden Freude bereitet. Steuern Sie nichts bei, entfällt das schöne Fest, die von Ihnen kritisch bewertete Firmung wird zwar in weniger schöner Form aber dennoch stattfinden. Sie umrahmen mit Ihrem Beitrag zwar ein von Ihnen abgelehntes sakrales Ereignis, bleiben dabei aber auf sicherem weltlichen Terrain. Und auf dem können Sie Ihren Freunden den Gefallen erweisen. Zumal Freundschaft auch höher stehen kann als Überzeugungen.