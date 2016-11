Anzeige

THANK YOU FOR ALL!!💓💋 Ein von Lisa and Lena | Germany® (@lisaandlena) gepostetes Video am 4. Okt 2016 um 5:00 Uhr

Der Moment, wenn es zu spät ist ... xD Ein von Alex Cheng Loew (@chengloew) gepostetes Foto am 5. Okt 2016 um 6:41 Uhr

who has the BIG MOUTH now heh, @sorelleamore? Ein von Melina Sophie (@melinasophie) gepostetes Foto am 19. Okt 2016 um 8:55 Uhr

So sehen meine Haare ohne Haarspray aus 😂 PS: 'N Kumpel von mir hat mich auf Meditation gebracht. Holt euch 'ne App oder so und probiert den Shit selbst aus. Ziemlich sick, wie effektiv man seinen Kopf freikriegen kann. Ein von iBlali (@iblali) gepostetes Foto am 1. Sep 2016 um 17:42 Uhr

Habt 'nen schönen Tag! Doppelklick auf's Bild & es passiert nichts! :O #magic Ein von cengiz dogrul (@cengiz) gepostetes Foto am 8. Okt 2016 um 18:28 Uhr

💕 Ein von Paola Maria (@paola) gepostetes Foto am 4. Aug 2016 um 5:17 Uhr

Diein den 90er JahrenKurze Playbackshows zu bekannten Songs, die sie mit »Musical.ly« (12,6 Millionen Follower) aufnehmen und auf Instagram verbreiten - wo sie sieben Millionen Follower habenDie alle 13-Jährigen tröstende Tatsache, dass man trotz fester Zahnspange ein Star werden kann. Und zwar weltweit (auch in den USA haben sie Millionen Fans) und in kürzester Zeit.Die deutsch-türkische Kim Kardashian Reality TV , einen Beauty-Blog und ihren YouTube-Kanal, alles zum Thema Make-up, Mode und die große Liebe: Ehemann Veli: Man kann seine Beziehung bestens auf Instagram vermarkten. Selbst die Fanseiten des Paars (Untertitel: »ThE MoSt BeAuTiFuL CoUpLe«) haben Zehntausende Follower.Cristiano Ronaldo nach einem bösen FoulSeinen YouTube-Kanal , auf dem er gerne besonders Challenge-Videos postet (»Kokosnuss-Challenge«, »Turmspring-Challenge«). Zeigt sich auch mal halbnackt beim Vorspiel mit seiner FreundinAls tätowierter Kerl, der auf schnelle Autos steht, muss man nur ab und zu mal ein Hundebaby in den Arm nehmen und süße Kinder drücken, dann schmelzen alle dahinJemand, der gar nicht berühmt sein will (und hier gerade wie Mike Glotzkowski aus der Monster AG)Ihren YouTube Kanal , auf dem sie auch ihr Coming-out bekanntgabMan muss nicht zu viel Schminke und zu wenig Kleidung tragen, um als junge Frau Like-Millionärin zu werden. Hatte früher lange Haare und postet gerne »Find mich schön«- und »Ich bin hot«-Selfies. Schrieb dann in einem Instagram-Post über ihre Probleme mit ihrem Körper und über falsche Schönheitsideale. Schnitt sich vor kurzem die Haare ab. Trägt auf ihren Fotos jetzt entspannt statt sexy - Kapuzenpullover und JeansDie Tochter von Pamela Anderson und KenFigurbetonte Fitness-Kleidung und ihren Schmollmund. Ist die Traumfrau vieler Männer und jedes Werbepartners. Schafft es, pro Post mindestens drei Firmennamen unterzubringen. Journalisten erwähnen in Porträts gerne ihr 1,0 AbiturMan kann auf Instagram eine menschliche Litfaßsäule werdenAaron Carter mit 15Seine YouTube-Kanäle über GamingMan kann sich auf Instagram-Fotos auch ruhig öfters mal mit seiner Mutter zeigen, wirkt sympathischDer unglücklich Verliebte aus der BRAVO-FotolovestorySeinen YouTube -Kanal, als Ex-Freund von Dagi Bee und für gepostete Lebensweisheiten wie »Schätzt jede Sekunde die ihr auf dieser Erde habt« Instagram ist der neue SprüchekalenderEin schmollender Junge, dessen Mannschaft grad beim Fußballverloren hatSongparodien mit seinen Kumpels von »ApeCrime« auf ihrem YouTube-Kanal und toughe Gangster-Bilder auf InstagramAuf zwei Kanälen zwei völlig verschiedene Images zu haben, kann funktionierenEin niedlicher Nicki Minaj-VerschnittBeauty-Videos auf ihrem YouTube Kanal Nirgendwo kann man besser Prinzessin spielen als auf Instagram