aus Heft 45/2016 Hotel Europa

Casa & Cultura: »Yök«, Barcelona, Spanien

Von Silke Wichert Foto: Your Photo Today

Ein Hotel mitten in Barcelona, in dem Kind und Kegel Platz haben und das sogar auch noch klimafreundlich ausgestattet ist? Geht! Und zwar ganz in der Nähe von schicken Bars und Restaurants.