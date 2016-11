Anzeige

Dr. Dr. Rainer Erlinger Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann schreiben Sie eine E-Mail an gewissensfrage@sz-magazin.de

»Bitte überlassen Sie Ihren Sitzplatz älteren Mitbürgern«: Diese Aufforderung, die hier alles beantworten könnte, kennt man aus öffentlichen Verkehrsmitteln, aber nicht in Konzertsälen. Hauptgrund dafür dürfte sein, dass man dort nicht nur für das Hören bezahlt – entsprechend zum reinen Transport im Nahverkehr –, sondern für einen speziellen Platz, und zwar umso mehr, je besser der Platz. Es wäre ein wenig widersinnig, die Preise beim Ticketkauf nach der Qualität des Platzes zu staffeln, die Frage, welchen Platz man tatsächlich bekommt, dann aber nach anderen Kriterien zu entscheiden.Allerdings, auch wenn Sie recht damit haben, dass niemand gezwungen wird, einen Stehplatz zu kaufen, trifft das, was Sie damit aussagen wollen, nicht ganz zu. Es kann nämlich gut sein, dass mancher gern einen Sitzplatz hätte, sich ihn aber nicht leisten kann. Er oder sie wird nicht gezwungen, einen Stehplatz zu kaufen, hat jedoch eventuell keine andere Möglichkeit, außer auf das Konzert zu verzichten. Dann wird es schwierig.Sie können Ihrer Stehnachbarin nicht ansehen, ob sie bedürftig ist oder schlicht geizig, deshalb muss man auf andere Kriterien ausweichen. Und die scheinen mir relativ einfach: Da steht eine ältere Person, die, für Sie erkennbar, schlecht stehen kann, also in dieser Hinsicht bedürftig ist, während Sie daneben sitzen, also etwas abgeben können. Ich habe meine Zweifel, ob man wirklich verlangen könnte, dass Sie gleich am Anfang aufspringen. Aber sich den Platz zu teilen, also zumindest nach der Pause den Sitzplatz anzubieten, scheint mir in dieser Situation irgendetwas zwischen sinnvoll und geboten. Zumal sich die Frage stellt, ob man das Konzert in dieser Konstellation sonst noch genießen könnte – und ob Ihre Nachbarin das Angebot überhaupt annimmt.