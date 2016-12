Kirk Douglas im Frühjahr 2011 bei einer Vorführung seines Filmklassikers »Spartacus«

Peter Bogdanovich: Ihre Autobiografie trägt den Titel Der Sohn des Lumpensammlers. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Buchtitel für ein Leben in Hollywood, Kirk.

Kirk Douglas: Im Laufe einer Filmkarriere verliert man sich in all dem Glamour. Doch wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Um genau diese Fragen zu beantworten, habe ich The Ragman's Son geschrieben, und schon der Verleger fragte mich: »Wollen Sie es wirklich so nennen?« Ich antwortete: »Ja, denn das bin ich nun mal.«



Es ist ein g uter Titel.

Er stammt von Anne.



Sie haben auch noch andere Bücher geschrieben, für einen Schauspieler sehr viele.

In meinem Buch Climbing the Mountain gebe ich der Jugend einen Rat: Nur nicht zu religiös werden. Meine beiden Ehefrauen waren ja keine Jüdinnen. Im jüdischen Glauben sind Kinder Juden, wenn die Mutter Jüdin ist - denn die alten, schlauen Juden wussten, die Mutter ist eine sichere Bank, aber beim Vater weiß man das nicht so genau. Es ist ein glücklicher Zufall, dass meine beiden Frauen nicht im formellen Sinn religiös waren. Ich sagte meinen Söhnen, als sie heranwuchsen: »Passt mal auf - egal, welche Religion euch gefällt, mir ist alles recht. Aber hoffentlich macht euch das, was ihr darin entdeckt, zu besseren und mitfühlenden Menschen.« Ein Herz für andere Menschen zu haben - darum geht es. In dem Buch, das ich nach meinem Schlaganfall geschrieben habe, Ein Fall von Glück, erzählte ich, wie einem der Humor über den Berg hilft. Ich hatte damals eine Phase, in der ich an Selbstmord dachte. Man bekommt Depressionen, wenn man sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Also bewahrt man sich ein klein wenig Humor und denkt stattdessen an andere. Das heilt dann die Depression.



Sie haben ganz bestimmt eine Menge Humor.

Das hoffe ich. Von Mel Brooks stammt ein wunderschöner Satz: »Ich weiß, was Humor ist, ich bin schließlich Jude. Wenn ein Jude nicht lacht, muss er weinen.« Meine Frau half mir auch sehr, denn sie sagte ab und zu: »Los, Kirk, hiev deinen Arsch aus dem Bett und übe mit deinem Sprachtherapeuten.« Das mache ich noch heute.



Das war dann wohl so, als müsste man das Sprechen wieder neu lernen.

Genau. Ich bin auch sehr glücklich über dieses Buch, weil ich viele Briefe von Schlaganfall-Patienten erhielt, denen das Buch geholfen hat. Das hört man doch gern. Aber nach meinem Schlaganfall lernte ich zuerst einmal, dass wir so viel als selbstverständlich ansehen. Wenn Sie sprechen, geht das automatisch; ich dagegen muss mir Gedanken machen, wie man Wörter umsetzt. Ich muss Lippen und Zunge trainieren. Der Gedanke ist zwar vorhanden, aber die Sprache hinkt hinterher.

Mussten Sie das Gehen auch wieder lernen?

Das hatte ich mir für meine Knieoperation aufgehoben. Vor einem Jahr habe ich zwei neue Knie bekommen. Mein Arzt meinte damals: »Lieber nicht, Kirk, man soll nicht beide Knie auf einmal machen.« Aber ich sagte: »Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt.« Ich konnte nicht mehr aufstehen - man musste mir aufhelfen. Daher ist mein letztes Buch Let's Face It für mich mein persönliches Highlight.



Haben Sie diktiert oder selbst geschrieben?

Ein bisschen von beidem. Ich schrieb darin ein Kapitel mit der Überschrift: »Romantik fängt mit 80 an«. Beim Lesen des Kapitels stellt man fest, dass ich es, auch wenn es witzig ist, nicht ironisch meine. Wenn man jünger ist, ist man zu egoistisch. Ist man erst einmal achtzig, blickt man die Frau an, die man liebt, konzentriert sich auf sie und möchte all die kleinen Jugendsünden wiedergutmachen. Und im Ernst, man wird dabei um vieles romantischer.



Dann pflichten Sie wohl George Bernard Shaw bei, der sagte: »Die Jugend ist etwas Wundervolles. Es ist eine wahre Schande, dass man sie an die Kinder vergeudet«? Natürlich. Wissen Sie, die Plastik draußen, mit den zwei Köpfen [ eine Silberskulptur von Douglas mit zwei Gesichtern - eines jugendlich, das andere stark gealtert] , die fasziniert mich, sie ist eine Mischung aus Jugend und Reife, und ein Schauspieler darf niemals seine Naivität verlieren. Als Schauspieler sollte man Kindern zusehen, wie sie Cowboy und Indianer spielen, dann bekommt man eine Ahnung. Vielleicht meint nun jemand: Ist das nicht total albern, Kirk, mit Pfeilen auf Burt Lancaster zu schießen? Aber Schauspielerei ist eben ein kindlicher Beruf.



Wann ist Ihnen zum ersten Mal der Gedanke gekommen, Schauspieler zu werden?

Ich hatte diese Idee, seit ich denken kann. Es war für mich eine Möglichkeit, allem zu entkommen. Wir waren sehr arm; oft hatte ich nicht genug zu essen - bei sechs Geschwistern. Mein Studium musste ich mit Nebenjobs finanzieren - aber immerhin habe ich studiert: Ich hatte das große Glück, auf der Highschool eine Lehrerin zu haben, die mich antrieb. Zu dieser Zeit wollte ich einfach nur Schauspieler werden, aber sie sagte: »Du wirst ein besserer Schauspieler, wenn du eine Ausbildung gemacht hast.« Das habe ich dann auch getan. Ich war deshalb auch hocherfreut, als mein Sohn Michael in Santa Barbara aufs College ging und Anwalt werden wollte. Denn das Leben als Schauspieler ist sehr hart: Entweder schafft man es und hat Erfolg, oder man schafft's nicht. Aber eines Tages sagte Michael dann doch: »Dad, ich spiele Theater.« - »Theater?« - »Ja. Wie es euch gefällt, von Shakespeare.« Er hatte eine kleine Rolle als Titan. Er warf sich groß in Pose, hatte aber nur sehr wenig Text, und nach der Aufführung fragte er mich: »Wie war ich, Dad?« Ich sagte: »Du warst grauenhaft schlecht, Michael.« Ich dachte, das werde ihn auf den Boden zurückbringen. Zwei Monate später sagte er wieder zu mir: »Ich spiele Theater.« Es war ein Zwei-Personen-Stück von einem belgischen Autor, und ich sah ihn mir auf der Bühne an. Er fragte: »Und, Dad?« Ich antwortete: »Du warst sehr gut, Michael.« Und glauben Sie mir, Peter, ich finde, er war bei allem, was er von da an tat, sehr gut. Mir wäre es gar nicht mehr eingefallen, aber er sagte einmal in einem Interview: »Mein Vater hat alles gesehen, was ich je gemacht habe: Sommertheater , Broadway - ganz egal was.«



Sie wollten also zeit Ihres Lebens Schauspieler sein. War das zum Teil der Wunsch, der Härte des Lebens zu entfliehen?

Genau, der Wunsch, der Realität zu entfliehen. Ich erzähle gern folgenden Witz: Als ich einmal allein nach Palm Springs fuhr, nahm ich einen Seemann als Anhalter mit - ich war selbst im Zweiten Weltkrieg bei der Navy. Der Seemann steigt ein, sieht mich an und sagt: »Hey, wissen Sie eigentlich, wer Sie sind?« Das finde ich irre komisch. Ich habe das nie vergessen.



Dann dachten Sie also bereits vor Ihrem Eintritt in die Navy daran, Schauspieler zu werden?

Aber ja. Ich hatte schon meinen Abschluss von der American Academy of Dramatic Arts verliehen bekommen. Aber nach Pearl Harbor musste man einfach einrücken, so empfand ich das zumindest. Als ich bei der Navy meine Ausbildung zum Seekadetten machte, erschien eine Zeitschrift mit meiner späteren Frau Diana auf dem Titelblatt. Sie war ja auch Schauspielerin. Und ich sagte: »Die Kleine kenne ich. Ich werde sie heiraten.« Ich hab mich dann bei ihr gemeldet, und wir haben in New Orleans geheiratet. Diana ist übrigens später eine sehr gute Freundin von Anne, meiner zweiten Frau, geworden.



Das heißt, Sie und Diana sind nach der Trennung auch Freunde geblieben.

Letzte Woche waren Michael und Diana zum Abendessen bei uns, nur wir vier. Und Michael sagte: »Ich freue mich echt immer wieder über das gute Verhältnis, das du zu Mama hast. Bei meinen Dinnerpartys sitzt ihr ja auch meist nebeneinander.«



Es ist phänomenal, dass Sie das so beibehalten konnten. Bei mir war es das genaue Gegenteil.

Bei den meisten ist es das genaue Gegenteil.



Das spricht sehr für Sie beide. Hat Ihnen nicht damals Lauren Bacall geholfen, Ihre erste Filmrolle an Land zu ziehen?

Sie war die Anfängerin und ich der alte Hase, und sie war wunderschön. Und sie war wohl ein klein wenig in mich verschossen. Sie hat mir nämlich mal ein Sakko geschenkt, das ich jahrelang besaß, und in New York hat sie ihrem Onkel einen Mantel abgeschwatzt und ihn mir dann geschenkt. Ich trug ihn etwa zwei Jahre lang.



Weil Sie abgebrannt waren.

Ich kellnerte damals.



Wie konnten Sie die American Academy bezahlen? Hatten Sie ein Stipendium?

Es wurden nicht viele Stipendien vergeben. Man ließ mich zwar zu, aber ohne Stipendium. Darauf bin ich zu einer anderen Schauspielschule gegangen, und die nahmen mich an. In der gleichen Woche bekam ich dann einen Anruf von der Academy, dass sie mir doch ein Stipendium gewähren würden. Ich hatte zwar ein schlechtes Gewissen gegenüber der anderen Schule, aber ich war auch egoistisch: Die American Academy stand im Ruf, die beste Schule zu sein.



Haben Sie einmal Sommertheater gespielt?

Im Adirondacks Playhouse, mit Karl Malden und seiner Frau. Ich habe ihn erst kürzlich getroffen.



Wie geht's ihm denn?

Er ist 96 und geht nicht mehr viel vor die Tür. Aber er ist geistig fit und rege.



Er ist Slawe. Er heißt Mladen Sekulovic.

Ich heiße eigentlich Issur Danielovich. Mein Vater kam aus Russland. Ich bin Karl bei meinem ersten bezahlten Auftritt begegnet. Und lange Zeit danach bei der Serie Die Straßen von San Francisco, wo Michael mit Karl zusammenarbeitete. Ich sagte ihm: »Glaub mir, Michael, du wirst von Karl begeistert sein.« Und sie hatten ein wundervolles Verhältnis. Karl hat mir immer davon erzählt. Vier Jahre lang [bis Michael Douglas 1976 aus der Serie ausstieg] war Karl ein sehr wichtiger Freund für ihn.



Wie alt sind Sie jetzt, Kirk?

91. So viele Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, sind mittlerweile tot - Jack Lemmon, Walter Matthau, mein Freund Burt Lancaster , Laurence Olivier. Traurig. Burt - was haben wir uns gekabbelt. Anne sagte immer: »Burt Lancaster bräuchte nur das Telefonbuch vorzulesen, die Leute würden trotzdem kommen.«



Burt und Sie haben sieben Filme zusammen gedreht.Wie haben Sie sich kennengelernt?

Das muss wohl auch wieder durch Lauren Bacall gewesen sein. Sie hatte mir in einem Brief geschrieben, dass sie mit Humphrey Bogart drehen werde.



Das war Haben und Nichthaben, 1944, unter dem Regisseur Howard Hawks.

Genau. Und als ich aus der Navy wieder nach New York kam und sie uns beim Essen ein paar ihrer Dialogzeilen vorlas - »Sie brauchen nur zu pfeifen. Sie wissen doch, wie man pfeift, nicht wahr? Man spitzt einfach die Lippen und pustet« -, sagte ich zu ihr: »Du wirst der Renner.« Fantastisch, wissen Sie noch?



Ich liebe diesen Film.

Sie schleifte mich mit ins Studio. Humphrey stand damals vor der Kamera, er war ein richtig netter Kerl. Und am Ende hat er sie geheiratet. Aber sie blieb mir immer eine gute Freundin.



Hat Lauren Bacall Sie nicht Hal Wallis vorgestellt? Und hat nicht auch sie Wallis dazu gebracht, sich ein Stück anzusehen, in dem Sie mitspielten?

Lauren war hier in L.A. und sagte Hal Wallis, als der nach New York flog: »Da müssen Sie sich ein Theaterstück mit Kirk Douglas ansehen.«



Welches Stück war das?

The Wind is Ninety. Und er kam, sah mich und bot mir an, mich nach Hollywood zu bringen. Ich lehnte ab. Damals - selbstverliebt, jung - wollte ich Bühnenstar sein, kein Filmschauspieler. Zwei Monate später kam Michael zur Welt. Ich hatte kein Geld. »Vielleicht haben die ja noch Interesse an mir«, sagte ich zu meiner Frau. Ich rief an, sie sagten okay.



Ihr erster Film war der mit Barbara Stanwyck, stimmt's?

Ja. Die seltsame Liebe der Martha Ivers. Eine Limousine holte mich morgens ab, und ich dachte: »Meine Herrn, wie toll man hier behandelt wird!« Wir kamen ins Studio, und Lewis Milestone, der Regisseur bei den Testaufnahmen, war nicht da. Ein anderer saß im Regiestuhl. Das war mein erster Tag in Hollywood. Die Nacht musste ich im Studio schlafen. Hal Wallis gab mir jedenfalls einen Vertrag über fünf Filme; ich drehte zwei davon.



Erinnern Sie sich an einen Film mit dem Titel Goldenes Gift [1947] ?

Ja. Robert Mitchum machte seine Sache wundervoll. Und die Kleine auch.



Jane Greer.

Sie war meine Geliebte - daran kann ich mich noch erinnern.



Ihre Geliebte im Film oder privat? Oder beides?

Ja. Sie war wunderschön, ein nettes Ding, mit viel Humor. Mitchum hatte die Hauptrolle; er war richtig gut. Es wurde ein Kultfilm. Das Interview hier ist für eine deutsche Zeitung . . ?



Ja.

Ich habe Deutsch in Deutschland gelernt.



Sie haben dort viele Fans.

Vielleicht wissen sie nicht, dass ich Jude bin. [lacht] Nein, das wissen sie natürlich. Eine Schwägerin von mir wohnt in München, und ich bin in Deutschland immer gut zurechtgekommen. Ich habe sogar Deutsch gelernt.



Im Ernst?

[antwortet auf Deutsch] Ich kann Deutsch sprechen. Ich habe zwei, drei Films in Deutschland gedreht.



Sehr gut.

Ich habe auch auf Französisch gedreht.



Welchen Film?

Ein Akt der Liebe [1953].



Sie haben darin Französisch und Englisch gesprochen?

Man wollte einen französischen Schauspieler. Ich meinte nur: »Er ist amerikanischer Soldat, er muss mit amerikanischem Akzent sprechen.« Da sagten sie mir: »Sie können aber nicht Französisch.« Darauf ich: »Dann lern ich's.« Mein Französisch ist besser als mein Deutsch. In Frankreich hatte ich einen Chauffeur, mit dem ich Französisch sprach. Zu Übungszwecken. Aber er antwortete mir stets auf Englisch. Ich fragte ihn: »Wenn ich Sie auf Französisch anspreche, warum antworten Sie mir dann auf Englisch?« Daraufhin er: »Ich will die Sprache lernen.« Ich hab ihn rausgeworfen.



Ihr erster gemeinsamer Film mit Burt Lancaster trug den Titel Vierzehn Jahre Sing-Sing [1948], erinnern Sie sich?

Vierzehn Jahre Sing-Sing?



Stimmt's?

Ja. Aber ich muss überlegen...



Sie versuchen, sich an den Film zu erinnern?

Verraten Sie es bitte niemandem.



In Ordnung.

An einige Filme kann ich mich nicht erinnern. Das liegt am Schlaganfall. Mit denen fürs Fernsehen habe ich neunzig Filme gedreht.



Da muss man eine Menge Filme im Kopf behalten.

Zu viele. Aber den Müll lässt man unter den Tisch fallen. Zu den paar wenigen guten Sachen, die man mal gemacht hat, steht man.



Orson Welles hat mir einmal erzählt, wie sehr er Greta Garbo mochte. Ich war jung und kam frisch von der Schule und sagte: »Ja, sie ist toll. Aber ist es nicht sehr schade, dass sie nur zwei wirklich gute Filme gedreht hat?« Orson sieht mich nur an und sagt: »Man braucht nur einen einzigen!«

Er war schon eine Type. Wir haben beide in Rom gearbeitet und ein Treffen ausgemacht. Ich wollte ihn schon immer kennenlernen und er mich auch, also verabredeten wir uns zum Essen. Aber stattdessen schickt Orson Welles einen riesigen Blumenstrauß - er musste nach Florenz -, und ich bin ihm nie begegnet.



Hatten Sie jemals einen langfristigen Vertrag mit jemandem?

Nein. Ich habe meine eigene Firma aufgebaut.



Sie waren also immer unabhängig?

Ganz recht.



War das schwierig? Das Studiosystem war damals sehr strikt.

Na ja, ich hatte immer Arbeit. Ich habe es nicht als schwierig in Erinnerung. Ehrlich gesagt, war das Starprinzip in gewisser Weise auch ein Vorteil für Schauspieler. Sie wurden regelrecht aufgebaut. Ich dachte nie, dass ich das nötig hätte. Als ich als Schauspieler anfing, wollte man erst einmal ein Rendezvous mit Fräulein Soundso für mich arrangieren, die ganze Nummer. Ich habe aber immer meine eigenen Rendezvous gehabt.



Wie sieht's aus, Kirk? Sollen wir weitermachen? Wir reden schon etwa eine Stunde lang. Das ist ein langes Gespräch.

Ja, besonders wenn der Gesprächspartner nicht gut sprechen kann.



Ich merke, dass es Ihnen schwerfällt.

Es wird anstrengend.



Aber Sie haben ein sehr gutes Gedächtnis.

Sie merken doch, an wie viele Filme ich mich nicht erinnern kann.



Nein, der einzige, an den Sie sich nicht erinnern, ist Vierzehn Jahre Sing-Sing. Vielleicht haben Sie da ja gar nicht mitgespielt.

Kirk Douglas im Western »Der Weg nach Westen« von 1966. (Foto: dpa)