#nomakeup for my 44th birthday, embracing my past and future. Thank you for the instalove #goopgoesmakeupfree @goop Ein von Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) gepostetes Foto am 27. Sep 2016 um 17:49 Uhr

Before ... wait for the after 🤓 #nomakeup #just #lippstick Ein von Cathy Hummels (@catherinyyy) gepostetes Foto am 23. Nov 2016 um 3:23 Uhr

😘 Ein von Katie Holmes (@katieholmes212) gepostetes Foto am 9. Okt 2016 um 14:34 Uhr

Miami, FL / American Airlines Arena / Oct 25 Ein von @adele gepostetes Foto am 26. Okt 2016 um 15:04 Uhr

RAT RAT 💋🐀 @joelkinnaman Ein von Cara Delevingne (@caradelevingne) gepostetes Foto am 30. Mai 2015 um 15:07 Uhr

Doing my emails with Joe on this rainy day. #SharonStone Ein von Sharon Stone (@sharonstone) gepostetes Foto am 6. Jan 2016 um 14:17 Uhr

Jennifer LopezChronische Augenschattenopfer Derrickschen Ausmaßes juchzen auf: Auch die allzeit so poliert prangende J-Lo-Braut scheint wohl gelegentlich unter Schwollaugen zu leiden, sie ist eine von uns, immer noch Jenny from the Block halt. Aber nein, enttäuscht sie in der Bildbeschreibung: das bräunlich-bläuliche Farbspektakel sei ein veritables Veilchen, das sie sich bei der Arbeit zugezogen habe. Das wirft freilich allerhand neue Fragen auf, die J-Lo vorsichtshalber gleich mal mit einem ganzen Magazin von Hashtags beballert – und die sind ja bekanntlich die Camouflagecreme der Social-Media-Visage: »#shiner #blackeye #sufferforyourart #youshouldseetheotherguy #justkidding #nobodyhitme #imalovernotafighter #immafightertoo #youcantputmeinaboxbaby #okimdonewiththehashtags«Gwyneth PaltrowZu ihrem 44. Geburtstag zeigt sich Gwyneth nicht nur ungeschminkt, ihre Poren wirken zusätzlich so proper freigeschrubbt, als wäre sie kurz noch einmal mit dem guten Kernseifeklotz aus Klosterherstellung über das Gesicht gegangen. Sehr sympathisch, sehr gleich-stampfe-ich-noch-ein-Fässchen-Butter-aber-aus-Mandelmilch-like.Cathy Hummels#nomakeup #just #lipstick, schreibt Frau Hummels. Heute keine Schminke drauf, nur Lippenstift. Das klingt wie: »Hab heute noch gar nichts gegessen, nur zwei Pfund Schmand mit Röstzwiebeln.« Oder: »Ich bin heute zehn Kilometer zu Fuß gegangen, habe mich nur die Hälfte davon wie üblich in einer Sänfte tragen lassen.«Katie HolmesDie mundfaule, nur aus einem Schmatzersmiley bestehende Bildbeschreibung ist eine Einladung für Knobelfreunde: Warum zeigt Katie Holmes hier zusätzlich zum naturbelassenen Gesicht frisurmäßig noch den lässigen Feuchtpudellook? Die langweiligste Lösung: Sie hat vor ein paar Minuten frisch geduscht. Die wildromantische Lösung: Sie konnte bei einer ausgiebigen Wanderung vor lauter Naturentrückung nicht an sich halten und tunkte den Schädel im Überschwang in einen gurgelnden Bergbach. Weitere denkbare Konstellationen: Ein beim Spielen mit ihrem altdänischen Schnurzelterrier außer Kontrolle geratener Gartenschlauch, eine ultrafrüh pubertierende Suri mit Wasserbomben.AdeleDie Sängerin zeigt sich auf ihrem Instagram-Account regelmäßig ungeschminkt, selten sah man sie aber derart faxenfroh und ungestellt wie auf diesem Bild. Ein derart topcooler Kontrast zum glattgespachtelten Diven-Bühnenlook, dass einem nicht einmal ein Scherz dazu einfällt.Cara DelevingneObacht, Finalrunde im Schnütchen-Contest! Das britische Model battelt sich hier mit einer Ratte und dem (ebenfalls ungeschminkten) Schauspieler Joel Kinnaman, bekannt zum Beispiel aus der Serie »The Killing«. Trotz Achtungserfolge in der Delevingneschen Spitzmausimitation geht der Niedlichkeits-Sieg in diesem Fall an die Ratte: Diese weißen Fellmanschettchen über den ferkelrosa Füßchen sind aber auch ZU entzückend.Sharon StoneAuch Sharon Stone setzt bei ihrem Echtgesichtsbild auf eine tierischen Sidekick. Schlau bei der Wahl einer französischen Bulldogge: Das Hundchen wird, egal wie ruinös man selbst ausschauen mag, garantiert immer mehr Falten haben.