Anzeige

Aristoteles, Nikomachische Ethik

Anzeige

Dr. Dr. Rainer Erlinger Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann schreiben Sie eine E-Mail an gewissensfrage@sz-magazin.de

Aristoteles unterschied drei Arten der Freundschaft: die Nutzfreundschaft, die Lustfreundschaft und die echte oder Tugendfreundschaft, und überlegte, wonach in diesen Freundschaften gegenseitige Wohltaten bewertet werden sollten. Er meinte, bei einer Freundschaft, die auf Nutzen beruht, sollte sinnvollerweise auch der Nutzen für den Empfänger der richtige Maßstab sein. In diesem Fall wäre alles in Ordnung, denn für Ihre Einladung werden Sie eingeladen; was das Ihren Freund kostet, ist unbeachtlich.Nun sind Sie darüber enttäuscht, Sie wollen die Freundschaft also nicht nach dem Nutzen ausrichten. Das könnte positiv sein, denn bei einer echten oder Tugendfreundschaft soll laut Aristoteles das Maß nicht der Nutzen, sondern die Absicht des Gebenden sein, denn bei der Tugend und dem Charakter sei das Entscheidende eben die Absicht. An dieser Absicht, Gutes zu geben, zweifeln Sie womöglich, wenn Ihr Freund etwas mit einem Gutschein zurückgibt, es ihn also nichts kostet.Allerdings gehört zu einer echten Freundschaft mehr als die Erwartung, dass sich der Freund anstrengt und etwas für Sie ausgibt. Denn Aristoteles stellt ausdrücklich klar, dass es – anders als bei der Nutzfreundschaft, die dazu neigt – bei einer echten Freundschaft keine Vorwürfe gibt. Denn die echte oder Tugendfreundschaft zeichne sich dadurch aus, dass man dem anderen Gutes tun will und darin wetteifert, statt die Gegenleistung zu beäugen.Das eigentliche Problem liegt daher früher: Bei einer echten Freundschaft hätte es keine explizite Vereinbarung einer Gegeneinladung gegeben, als Sie die Getränke bezahlten. Und wenn Sie bei der Bewertung der Gegeneinladung auf den Aufwand oder Schaden Ihres Freundes abstellen, müsste man dafür fast den Begriff »Schadensfreundschaft« prägen.