Alena Schröder ist freie Autorin und lebt in Berlin. Sie gelobt, keine »arm, aber sexy«-Kalauer in dieser Kolumne unterzubringen, die sie im Wechsel mit Till Raether schreibt.

In Zeiten wie diesen, in denen kaum noch eine friedliche Diskussion zwischen zwei Menschen möglich ist, die unterschiedlichen politischen Lagern angehören, ist die überparteiliche Liebe besonders kompliziert. Schon länger gibt es eigene Singlebörsen und Datingportale für Veganer, Heavy-Metal-Fans, Menschen über fünfzig oder Anhänger besonderer sexueller Spielarten – da ist es nur folgerichtig, dass sich nun auch spezielle Portale für Anhänger politischer Strömungen etablieren.Mit trumpsingles.com mischt nun gerade ein junger Amerikaner den Partnerbörsenmarkt auf: Seit einem guten halben Jahr bietet sein Portal Trump-Anhängern, die auf der Suche nach Liebe sind, aber beim Dating wegen ihrer Vorliebe für einen sexistischen, rassistischen Narzissten bislang wenig Glück hatten, eine Plattform. Laut Betreiber sollen sich schon mehr als 20.000 Singles dort registriert haben. Noch darf von einem massiven Männerüberschuss ausgegangen werden, wobei dies reine Spekulation ist, kein Fakt oder gar ein alternativer Fakt. Es ist auch völlig wurscht, glauben Sie einfach, was Sie wollen!Doch was können wir in Deutschland vom unglaublichen Erfolg von trumpsingles.com lernen? Auch bei uns verhärten sich die politischen Lager zunehmend und gerade bei der Partnersuche sind ähnliche politische Einstellungen von Vorteil. Hier nun einige mögliche Singlebörsen, die im Wahljahr 2017 großen Erfolg haben könnten:Sie sind eigentlich gar nicht so konservativ? Sie wenden sich mit Grausen ab beim Anblick eines CDU-Parteitagspublikums? Sie würden ihre Kinder enterben, sollten sie je der JU beitreten – und trotzdem spüren Sie tief in sich drinnen eine warme Sympathie für die Kanzlerin? Könnten sich sogar vorstelle, sie zu wählen, auch wenn Sie sonst nie, wirklich nie im Leben der Union ihre Stimme geben würden? Sie sind bereit, die unsympathischen besten Freunde ihres Dates in Kauf zu nehmen, solange er oder sie nur berechenbare Verlässlichkeit zeigt? Dann sind Sie richtig bei Angiepartner.de, ihrem Portal für alle Krypto-Konservativen.Sie schätzen es, nach außen eine bürgerliche Fassade zu wahren, sind aber in Wahrheit eine kleine geile Sau? Sie haben nichts gegen eine offene Beziehung, sexuelle Ausschweifungen und kleine Perversionen, solange die Nachbarn weiterhin glauben, Sie seien ein treuer, heterosexueller, heimatverbundener Mensch? Sie haben Lederhosen für jeden Anlass im Schrank – vom Swingerabend bis zum Kameradschaftsabend im Schützenverein? Dann ist dies der richtige Ort für Sie, um endlich die große Liebe zu finden.Sie schätzen montägliche Spaziergänge unter Gleichgesinnten? Sie sind auch in der Liebe ein großer Tabubrecher? Sie wollen ihre Liebste endlich wieder in der Öffentlichkeit »Du saublöde Fotze« nennen dürfen, auch wenn linksgrünversiffte Gutmenschen das nicht okay finden? Sie wollen nie wieder um ihren Lieblingsteil in der Zeitung streiten müssen, weil Sie der »Lügenpresse« ohnehin nicht mehr trauen? Sie wollen ein Datingportal, auf dem Sie sich nicht gegen lauter gut gebaute, virile, charmante Muselmanen behaupten müssen? Dann sind sie hier genau richtig.Sie fühlen sich verloren? Allein gelassen? Verraten? Haben das Gefühl, dass Sie keiner versteht und niemand repräsentiert? Sie wünschen sich einen Partner, mit dem Sie Seit' an Seit' zur Sonne, zur Freiheit schreiten können? Schon um zu vergessen, dass es weltpolitisch gerade echt mies für Sie läuft? Dann ist LeftLovers die Singlebörse Ihrer Wahl.Prinzipien sind nicht so Ihr Ding? Sie sind ein flexibler und anschmiegsamer Partner, der gewillt ist, sich anzupassen – je nachdem von welcher Seite der Wind des Erfolges weht? Sie haben eine wilde Vergangenheit, werden aber langsam deutlich ruhiger, gesetzter, etablierter? Sie mögen lange Fahrradtouren, solang die Anreise in einem komfortablen SUV erfolgt? Melden Sie sich bei GreenRomance.de, hier finden Sie nachhaltiges, vollkompostierbares Liebesglück.