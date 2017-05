Anzeige

25. Juli 1958 in Coral Gables, FloridaSänger und Gitarrist Ausbildung Studium der Literaturwissenschaft (abgebrochen)King of IndependenceSeine Mundpartie erinnert ein bisschen an die von Mick Jagger, das ist aber auch schon die einzige Ähnlichkeit von Thurston Moore mit dem Sänger der. Thurston Moore ist kein Weltstar – und doch einer der bedeutendsten Musiker und Gitarristen der letzten 35 Jahre, Mitbegründer der legendären Indie-Band, 27 Jahre lang Ehemann von Sängerin Kim Gordon – es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, ohnewärenicht möglich gewesen. Moore selbst: ein Nerd, Avantgardist, ein Grenzen- und Genresprenger, der stets mit bis zu fünfzig verschiedenen Gitarren zu Auftritten anreiste, um jedem Song genau die richtige Atmosphäre, den passenden Klang zuteil werden zu lassen. Bis heute hat kaum eine Band überzeugender gezeigt, was Musik alles sein kann, nämlich auch schöner Lärm, berührendes Chaos, windschiefer Pop – auf jeden Fall die Verweigerung jeglicher Struktur oder Strategie. Moore hat mit Neil Young, Yoko Ono undgearbeitet, überhaupt warenals Referenz immer mindestens so bedeutsam wie als Band. Seitdem Moore und Gordon sich 2011 trennten, weiß kein Mensch, ob es Sonic Youth noch gibt. Jetzt ist erst mal Moores Soloalbumerschienen.