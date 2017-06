Anzeige

Die ovale Form der frei stehenden Wanne »Axor Massaud« von Hansgrohe ist wie geschaffen für schottische Hochlandrinder mit ihren ausladenden Hörnern - so kommt man sich nicht ins Gehege. Diese Tiere stammen vom Hof »Puciacia« in St. Christina/Gröden.Die Schafe des »Huberhofs« in Völs am Schlern testen ausgiebig die Oberfläche der Wanne »Marsiglia« des Studios LucidiPevere für Agape. Sie besteht aus Cristalplant, einem Verbundstoff, der an Naturstein erinnert. Ihre relativ kurze Form eignet sich vor allem für kleine Bäder.Die Pferde der »Schgaguler Schwaige« auf der Seiser Alm haben die »BetteLux Shape« mit schwarzem Rahmengestell von Bette zum Fressen gern.Selbst die Schweine des »Salmsein Biohofs« in Völs am Schlern wissen unter solchen Umständen auch mal Sauberkeit zu schätzen.Auf der Alm des »Mesnerhofs« in Völs am Schlern freuen sich die Kühe über ihre neue »Cape Cod« mit integrierter Nackenstütze, von Philippe Starck für Duravit.Die Alpakas des Zuchtbetriebs Federer in Prösels/Völs am Schlern haben überhaupt kein Problem mit der stattlichen Höhe der rechteckigen Badewanne »Conduo« des Designstudios Sottsass Asociati für Kaldewei.