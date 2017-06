Anzeige

@nickiminaj @alecmonopoly @jmeeksofficial #AMFAR Cannes 2017 #dynasty Ein Beitrag geteilt von Philipp Plein (@philippplein78) am 25. Mai 2017 um 16:08 Uhr

I LOVE ❤️ YOU !!!! Ein Beitrag geteilt von Philipp Plein (@philippplein78) am 1. Jun 2017 um 15:32 Uhr

Back to the Future !!!! #Nextlevel PHILIPP PLEIN sneakers !!!! Ein Beitrag geteilt von Philipp Plein (@philippplein78) am 29. Mai 2017 um 1:13 Uhr

Back Home in NY !!!! Ein Beitrag geteilt von Philipp Plein (@philippplein78) am 8. Feb 2017 um 6:02 Uhr

#facts💯 crazy in Love !!!!! Ein Beitrag geteilt von Philipp Plein (@philippplein78) am 19. Jan 2017 um 16:06 Uhr

New Baby !!!!!! #Lamborghini #Miura Ein Beitrag geteilt von Philipp Plein (@philippplein78) am 28. Dez 2016 um 23:27 Uhr

Think you know Sportswear ????? Well, think again .........tomorrow we will make history at milAn fashion week by Introducing #PleinSport the first luxury active sportswear brand ! And with the mantra FIRST RULE NO RULES , expect the unexpected ......... #PLEINSPORT #homeofthestrong #firstrulenorules Ein Beitrag geteilt von Philipp Plein (@philippplein78) am 13. Jan 2017 um 1:57 Uhr

#NetFlix time ....... #home Ein Beitrag geteilt von Philipp Plein (@philippplein78) am 20. Mai 2017 um 16:22 Uhr

You have to destroy in order to Create ........ !!!!! #chateaufalconview #BelAir #LosAngeles ........building my dream house #workinprogress Ein Beitrag geteilt von Philipp Plein (@philippplein78) am 18. Apr 2017 um 7:10 Uhr

Anzeige

Die Bekanntschaften, mit denen sich Philipp Plein auf seinen Selfies zeigt, kuratiert er so sorgfältig wie ein Neunziger-Jahre-Manager seine Boyband-Mitglieder. Hier ist er mit dem stets maskierten Graffiti-Künstler Alec Monopoly und Model Jeremy Meeks zu sehen, der während einer Haftstrafe entdeckt wurde, weil sein er auf seinem Arrestfoto einfach unglaublich gut aussah. Und Nicki Minaj überzieht alles überzieht die ganze Szenerie mit einer glänzenden Schicht surrealem Bling.Mit dem Model Andrea Sasu posiert Plein am liebsten mit ineinander verschlungenen Gliedmaßen im Privatjet, einander betastend. Wem ihr Herz gehört, trägt sie prominent sichtbar in die linke Hand gefräst. Und wir lachten früher über die »Nora«-Kette.Manchmal wecken Plein-Designs Assoziationen, die eventuell von ihrem Schöpfer nicht gewollt sind. Wie diese weißen Carbonsneaker, die nur eventuell eine Hommage an einen von Piraten (mit sensiblem Stilempfinden) verschleppten und fachgerecht an den Knöcheln verschnürten Yachtbubi kurz vor dem Kielholen.Wer kann, der muss - das ist das Gestaltungsprinzip der oft wahnwitzig überpompten Verkaufsstätten für Pleinmode. Dieser völlig selbstverständlich in gold eingerichtete Laden in Antwerpen wurde in einem alten Banksafe eröffnet.Seine diversen Unterkünfte, hier das Haus in New York, lassen Harald Glööcklers Wohnstil wie Marie Condos spartanisches Ferienhaus wirken. Es könnte sein, dass ihr Bewohner an besonders hellen Tagen eine Schneebrille tragen muss, um einer Augenverletzung durch übermäßiges Funkelwerk vorzubeugen. Angeblich hat das New Yorker Heim auch einen eigenen Champagner Raum - obwohl Plein selbst lieber Cola trinkt. Größter Einrichtungs-Struggle: Gold ist eigentlich nicht gold genug für ihn.Kinder sind ja manchmal besessen von diesen Prägemaschinen aus dem Bürobedarf, mit deren weißer Schrift auf schwarzem, schmalen Band sie dann auch Gegenstände beschriften, die dieser Kennzeichnung eigentlich nicht bedürften: Sie kleben einen »Toaster«-Aufkleber auf den Toaster und ein »Locher«-Label auf den Locher. Philipp Plein ließ sich, vielleicht diesem Geist verbunden, seinen eigenen Namen auf den Unterarm tätowieren.Nur extrem grobschlächtige Tumblinge kombinieren ihr Auto nicht passend zu den Turnschuhen. Mehr muss man dazu nicht sagen.»Mal die Füße hochlegen« nimmt Plein konsequent wörtlich: Die hochgelegten Latschen zählen zu seinen liebsten Selfie-Posen. Seine Heimkino-Anlage könnte - wäre sie nicht privat, sondern öffentlich - auch als Arthouse-Spielstätte fungieren. Man kann sich auf einer langen Zugfahrt gut die Zeit damit vertreiben, dass alle Mitspieler abwechselnd Filme und Serien nennen, die Plein hier wohl besonders gern schaut (von 8 - 99 Jahren).In Los Angeles lässt Plein gerade ein Anwesen mit dem Quatschnamen »Falcon View« bauen: Das Haus seiner Träume, sagt er. Und zitiert in diesem Zusammenhang gern den Lieblings-Aphorismus aller Bauklotztürmchen-Umwerfer: Man muss zerstören, um erschaffen zu können.-