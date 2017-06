Anzeige

»Cave ist der Name einer Ortschaft, die zu Foligno gehört, sie liegt am Fluss Topino. Die Nähe zum Wasser und die konstante Bewässerung verleihen den Bohnen von Cave einen einzigartigen Geschmack. Alteingesessene Kenner der kleinen Bohnenproduktion wissen: Die Cave-Bohnen müssten zum Preis von Juwelen verkauft werden. Als ich eingeladen wurde, zur ›Sagra del Fagiolo di Cave‹, dem Fest der Cave-Bohne, ein Gericht zu präsentieren, servierte ich die edle Bohne mit zwei anderen Raritäten: dem wenig bekannten Knurrhahn sowie wildem Spargel, den man nur in der freien Natur findet. Grüner Spargel tut es im Zweifel aber auch.«150 g Cave- oder Cannellini-Bohnen200 g wilder Spargel15 EL Olivenöl extra vergine80 g marktfrische Zwiebeln50 g Sellerie30 g Karotten (alles fein geschnitten)1 Knoblauchzehe50 g Schweinebacke100 ml Gemüsebrühe1 mittlere Kartoffeletwas Peperoncino (gemahlen)Salz, Pfeffer500 g roter Knurrhahn1 frischer Jungknoblauchje 1 Zweig Rosmarin, Salbei, Oregano und Thymian100 g reife Datteltomaten (gewürfelt)20 g Kapern120 g BrotBohnen 24 Stunden einweichen. Den harten Teil der wilden Spargelstangen wegbrechen und die Spitzen wenige Minuten in reichlich Wasser weich kochen. 4 EL Olivenöl, Zwiebel, Sellerie, Karotte, Knoblauchzehe und Schweinebacke (und allenfalls für kurze Zeit auch den Kopf des Knurrhahns) in eine Bratpfanne geben und unter Hinzufügen von Gemüsebrühe und einer geraspelten Kartoffel einen Fond zubereiten. Vorsichtig 10 Minuten köcheln lassen. Zum Schluss mit Peperoncino würzen und 15 Minuten ruhen lassen. Dann Gemüse, Knoblauch und das Stück Schweinebacke herausnehmen. 1 l Wasser, etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer in einen Topf geben und die Bohnen darin 40 Minuten weich kochen. Die Bohnen abtropfen lassen, dann in einer Pfanne mit 4 EL Olivenöl, dem Salbei und dem Rosmarin sautieren. Spargel und Bohnen in die Bratpfanne mit dem Fond geben. 4 EL Olivenöl, den Jungknoblauch (ganz), Oregano und Thymian, die gewürfelten Datteltomaten und die Kapern in eine Bratpfanne geben und die Knurrhahn-Filets darauf dünsten. Fond mit Spargel und Bohnen in Suppentellern anrichten, die Filets vom Knurrhahn, Tomaten und Kapern in die Mitte setzen. Etwas Olivenöl darübergeben und je ein Stück geröstetes Brot dazulegen.kocht in ihrem Restaurant »Villa Roncalli« in Foligno bei Perugia und schreibt neben Christian Jürgens, Elisabeth Grabmer und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.