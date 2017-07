Anzeige

CUS Als 1990 das erste SZ-Magazin erschien, war CUS schon dabei. Seitdem macht er jede Woche »Das Kreuz mit den Worten«, eine der beliebtesten Rubriken im Heft. In seiner Online-Kolumne »Wortewandel« untersucht er nun sprachliche Kuriositäten und ungewöhnliche Redewendungen, die uns im Alltag vielleicht gar nicht so schnell auffallen. Mehr von CUS gibt es auf seiner Webseite cus-raetsel.de.

heißt der Protestmarsch der Gerechtigkeit durch die halbe Türkei, der am Wochenende in Istanbul eintreffen soll. Ist das nicht wünderbar, ein Wort mit vier ü?steht dabei für »Marsch«. So etwas schönes haben wir im Deutschen nicht, auch wenn das Schweizerdeutsch dem Türkischen wieder mal am nächsten steht: Beim(Sechseläuten) im Zentrum von Zürich jagen gestandene Eidgenossen einen riesigen Schneemann, den, in die Luft. Einmal üü, einmal öö, stark! Ein normales deutsches Wort mit zwei ö ist mir nicht bekannt, außer zusammengesetzte Wörter wie. Mehrfache ü‘s gibt es schon öfter:, gesteigert durchEingefleischte 68er mögen sich noch an die Krautrockbanderinnern. Was uns zum Heavy-Metal-Umlaut bringt:undbenannten sich zwei der erfolgreichsten Heavy-Metal-Bands im englischen Original, angeblich »weil es böse aussieht«. Für Briten und Amis ist halt alles, was deutsch wirkt, unweigerlich nazi. Die Aussprache änderte sich durch die Pünktchen nicht, für deutsche Fans aber doch:heißt es hierzulande gern.Die enorme Exotik des Umlauts machte sich die US-Eiscreme-Kettezu Nutze, die Pünktchen erhöhen den Wiedererkennungswert. Umgekehrt setzen auch deutsche Unternehmen den Umlaut werbestrategisch ein: Mitwarb eine deutsche Mobilfunkfirma in Peking. Uns selbst bereiten Umlaute durchaus Probleme. Schon ein simples Wort wiegeht schwer von der Zunge, der Schweizer Familiennamesteht dem nicht nach.Wann ein oe nur als ein gedehntes o zu sprechen ist? In den Ortsnamen(»Sohst«) oderhört man nur ein gedehntes o. Das gilt natürlich nicht immer:wird mit ö gesprochen undmit o-e. Ortsnamen treiben es überhaupt recht bunt: Welche zwei Buchstaben stehen im Namen einer deutschen Großstadt für ein gedehntes ü?hilft da nicht weiter, wohl aber. Gleiches Prinzip bei der Nordsee-Insel(»Jühst«).im Rheinland treibt es ganz doll: Zuerst das ae, ausgesprochen wie ein langes a. Und dann das uy, ausgesprochen als langes ü: Schahp-hühsen wäre die ehrliche Schreibweise. Passt ins Bild, dass Schaephuysen zur Gemeindegehört, ausgesprochen Rhört. Sind sie nicht herrlich, diese Umlaute!Sogar das Spanische scheint uns nachzueifern:heißt da der Linguist. Ist aber kein gesprochenes ü, sondern nur ein Trema wie im französischenUnd womit kann das Deutschedie Stirn bieten? Allenfalls mit einem Wort, das alle drei Umlaute bietet, also ä, ö und ü. Dieses Wort gibt es, aber wirklich nur eines. Steht sogar im Duden: