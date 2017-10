Anzeige

auf ballons mit pfeilen werfen und gebrannte mandeln fuddern #beste #timeofmylife #influencer #agtsch #bestebude #oktoberfest Ein Beitrag geteilt von joko (@officiallyjoko) am 29. Sep 2017 um 11:47 Uhr

Directions please!! 🙋🏼‍♂️ #floodthefeed #floodthebody #onthegrapes @grapes 📷 @corey_wilson Ein Beitrag geteilt von Mick Fanning (@mfanno) am 30. Sep 2017 um 3:24 Uhr

Prost !!!🍺#oktoberfest #miasanmia Ein Beitrag geteilt von Carlo Ancelotti official (@mrancelotti) am 23. Sep 2017 um 11:25 Uhr

Divertido momento en el Oktoberfest.😄 Ein Beitrag geteilt von James Rodríguez (@jamesrodriguez10) am 23. Sep 2017 um 9:46 Uhr

Oktoberfest in good company! Proud to be a part of this family 😎👌🏼Mr Rummenigge is having fun as well 😄 #MiaSanMia #FR7👑 @r_13official Ein Beitrag geteilt von Franck Ribéry (@franckribery7) am 23. Sep 2017 um 9:35 Uhr

Prost 🍺🍺 - ist das wirklich Bier? Ne sieht nur so aus 😬. Prost @aussenrist15 @fcbayern 😍❤️💕🐝 Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 23. Sep 2017 um 4:39 Uhr

@kinga_mathe thank you so much for your unbelievable stunning Dirdnl ❤️I felt like a princess 👸.... #oktoberfest2017 Ein Beitrag geteilt von Sharlely Becker (@sharlely) am 19. Sep 2017 um 4:36 Uhr

Grüße von der Wiesn! 🍻 Ein Beitrag geteilt von H.P. Baxxter (@hpbaxxterofficial) am 30. Sep 2017 um 10:01 Uhr

Before and after Ein Beitrag geteilt von Carice van Houten (@leavecaricealone) am 25. Sep 2017 um 12:22 Uhr

Alle Zelte sind wegen Überfüllung geschlossen und du musst so machen, als wären gebrannte Mandeln und Darts werfen auf Luftballons genauso lustig wie auf dem Tisch tanzen.Du hast im Getümmel alle verloren und deine Freunde sind in irgendeinem Zelt, wo es so ohrenbetäubend laut ist, dass du nur Gesprächsfetzen verstehst wie »Hammer... freier Tisch... Ausgang Numm... sei unbedingt... ich leg auf!«Irgendwie nervt dich München grad und du wärst lieber in Italien am Meer.Du schaust nach zwei Maß Bier nicht mehr sooo genau auf die Preise und gibst so viel Geld für Blödsinn aus, dass du den Rest des Monats pleite bist.Foto 1: Du hast zum ersten Mal Tracht an und denkst: »Steht mir super!«Foto 2: Dann trinkst du deine erste Maß und denkst: »Was kosten hier eigentlich Eigentumswohnungen?«Du hast dummerweise nach der dritten Maß vergessen, dass du eigentlich verheiratet bist. Ups.Der Chef kommt mit auf die Wiesn – und will mit dir auf dem Tisch tanzen. Du bestellst ein Spezi und gehst früh heim.Du bist schwanger, darfst nur Apfelsaftschorle trinken und versuchst nicht die Spaßbremse zu sein.Du magst das Oktoberfest gar nicht, findest aber Dirndl so toll, darum gehst du kurz hin, machst ein Foto und haust wieder ab.Du wurdest nett gefragt, ob noch »ein, zwei Plätze« an deinem Tisch »nur ganz kurz« frei sind - und plötzlich stehen lauter wildfremde Typen neben dir, die dauernd neue Freunde dazuholen.Die schwer verkaterte Heimreise (Bild rechts) nach einem Wiesnbesuch, der ganz harmlos angefangen hatte (Bild links).