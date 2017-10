Anzeige

Nun habe ich also den neuen Rechtschreib-Duden durchgeackert. Von vorn bis hinten, wer macht das schon. Trotzdem: Es lohnt unbedingt. Gern erzähle ich Ihnen, was Sie versäumt haben. Etwa, dass auf den Eintrag über die göttlicheals nächstes Stichwort derfolgt. Und auf diefolgt, na was schon,Womit uns die Ötztalerin bereits zum Thema führt: Üblicherweise nennt der Duden zu jeder Personenbezeichnung eine männliche und eine weibliche Form wie eben Ötztaler und Ötztalerin. Sehr lobenswert. Zum Buschmann gesellt sich im Duden die, zum Libero die, zum Torero die. Wobei sich dazwischen noch das Stichwortschiebt: Torera - Torerfolg - Torero.Alles bestens also? Mitnichten! Denn einige entscheidende weibliche Formen verweigert der Duden kommentarlos. Hat das schon jemand dem/der Gleichstellungsbeauftragten gemeldet, nein? Kommt davon, wenn man den Duden nicht durchackert. Na schön, hier meine kleine Liste, welche Frauen unbedingt in den Duden gehören:Die, das, die- und. Zwischen den Einträgen Männerheilkunde und Männerherz vermisse ich die. Ebenso dieund. Dannwie die. Berufe wieoder gar(uncharmant für). Die Ritterin ist inzwischen verzeichnet, Frauen können längst alles werden. Nur der Rittergutsbesitzer muss unbeweibt auf die nächste Duden-Ausgabe hoffen.Aus eins mach vier: Da sich heute jede(r) mit jeder/m paaren kann, sollte sich zum Frauenhelden natürlich diegesellen und zurder. Damit hätten wir korrekterweise vier Wörter für den derzeit einsam dastehenden Frauenhelden im Duden. Ebenso kann man das mit demdurchexerzieren mit Vater statt Mutter und Töchterlein statt Söhnchen. Und so weiter und so fort - schon kann der Duden in der nächsten Auflage stolz posten, er habe wieder tausende neuer Stichwörter aufgenommen, Spitze!Nicht, dass nur Frauen im Duden fehlen, es gehen auch diverse Männer ab: Einenkennt der Duden nicht, es muss eine -sein. Steht das so in der Geschäftsordnung der Bundesregierung? Überhaupt bleiben Männern vielerlei Karrieren versperrt:zum Beispiel oder. Und? Okay, für Hebammen gibt es als Pedant den Entbindungspfleger - ein ehrenwerter Beruf mit einem öden Namen. Die Gastronomie!? Fehlanzeige. Und erst das Milieu:ist vakant,, der, und, weil wir schon mal dabei sind, derschlechthin, der Schwarm aller Skihaserl: der, na freilich. Heute meist ein Room Boy. Verbaut sich damit die Karriere vom Zimmerjungen zum Zimmermann zum Zimmerherrn.Schwierig sind die Fälle, die gleich zweier Geschlechtsumwandlungen bedürfen: Tante-Emma-Laden wird zu? Oder wenn das andersgeschlechtliche Pendant bereits vergeben ist wie bei Ober und Oberin. Nebenmann und Nebenfrau. Der Milchmann lieferte aus, die Milchfrau pumpte in die Glasflasche. Milchmädchen und Milchbubi mögen auch nicht recht als Geschwister durchgehen.Zu guter Letzt zwei Männerbastionen, von denen eine schon geschliffen ist: Der Palästinenserpräsident hat keine weibliche Entsprechung. Nein, die gibt es einfach nicht. Dafür aber eine Päpstin. Falls Angela doch noch Karriere machen will. Im