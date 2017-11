Anzeige

Dr. Dr. Rainer Erlinger

Die erste Möglichkeit wäre, darauf abzustellen, dass Ihr Freund in dieser Situation die Sachherrschaft und damit die Situationsherrschaft hat. Mit anderen Worten, er hat das Buch, kann deshalb bestimmen, was mit ihm geschieht und damit auch, unter welchen Konditionen er es Ihnen gibt. Er hat es Ihnen ohne Gegenleistung angeboten, und wenn er davon nicht abweichen will, können Sie das im Grunde nur noch annehmen oder nicht, aber nicht von sich aus bestimmen, wie er sein Buch weggibt.Eine zweite, die Freundschaft fokussierende Lösung wäre, dass Sie von dem Geld gemeinsam etwas unternehmen, je nachdem, wie viel das Buch kostet, gemeinsam etwas trinken, zum Essen oder vielleicht in eine Veranstaltung gehen. Was mir nicht gefiele, auch wenn es auf den ersten Blick eine gute Lösung zu sein scheint, wäre, dass Sie sich bei Ihrem Freund mit einem Geschenk revanchieren. Ich habe hier das Wort »revanchieren« mit Bedacht gewählt, denn es stellt einen wichtigen Aspekt heraus: Mit dem Gegengeschenk zahlen Sie Ihrem Freund dessen Geschenk zurück, Sie zahlen es ihm heim, es geht darum, wieder die Herrschaft zu übernehmen. In diesem speziellen Fall fände ich es nicht einmal gut, wenn Sie ohne Absprache das Geld für einen guten Zweck spenden. Das können Sie unabhängig davon tun. Hier jedoch würden Sie in gewisser Weise das Geschenk zurückweisen, weil Sie zwar das Geschenk als solches annehmen, nicht aber den materiellen Wert.Ansonsten könnte das wieder einmal einer der Fälle sein, in denen man einfach Danke sagen sollte. Das halte ich für die adäquate Reaktion auf ein Geschenk, speziell in einer Freundschaft. Und in einem wie auch immer gearteten umgekehrten Fall in Zukunft genauso großzügig gegenüber Ihrem Freund zu sein. Falls Sie es nicht schon sind.