Anzeige

Anzeige

CUS Als 1990 das erste SZ-Magazin erschien, war CUS schon dabei. Seitdem macht er jede Woche »Das Kreuz mit den Worten«, eine der beliebtesten Rubriken im Heft. In seiner Online-Kolumne »Wortewandel« untersucht er nun sprachliche Kuriositäten und ungewöhnliche Redewendungen, die uns im Alltag vielleicht gar nicht so schnell auffallen. Mehr von CUS gibt es auf seiner Webseite cus-raetsel.de.

Nun bekommt München endlich ein neues Konzerthaus. Grund genug, uns näher mit der Besonderheit des Worteszu beschäftigen. Ihnen fällt daran nichts weiter auf? Gemach. Auf unserer vergnüglichen Reise werden wir, wie so oft, zum einmaligsten Wort dieser Art in unserer Sprache vorstoßen. Schön, wenn es solche Königswörter gibt, die eine Sprache nur ein einziges Mal aufzuweisen hat.Konzerthaus also. Vertauschen wir die beiden Bestandteile des Wortes, bekommen wir eine neue Bedeutung:. Lustig, hm? Okay, ist noch etwas billig, denn es gibt viele Wörter dieser Sorte, selbst wenn Ihnen im Moment kein einziges davon einfällt. Bitteschön: Auswird, aus. Ebenso drehen sich. Lange Tauschwörter sindoder. Der Bösewichtist eine Figur im Film Santa Claus is Comin‘ to Town.Am häufigsten sind Wörter, die durch den Dreh ihre Bedeutung nicht großartig ändern:usw. Interessant aber wieder die Wörter, die vorher und nachher fast exakt das Gleiche meinen:oderoderoderIch bin gnadenlos. Es gelten strenge Bedingungen: Beide Wörter, vor und nach dem Dreh, müssen im Wörterbuch stehen. Beugungen nein danke. Also nicht: Marathonsitzung und Sitzungsmarathon, weil da auf einmal in der Mitte ein s steht, das vorher nicht da war. Plurale nein –undsomit ausgeschlossen. Überhaupt muss die Rechtsschreibung stimmen:undnein. Und Eigennamen lassen wir außen vor – auswird kein Scharlachberg, auskein Camping à la Wallenstein, schon gar nicht im. Oder wollen wir Bayerns Ex-Minipräsidentenden Literatur-Nobelpreis zuschanzen?Verschärfen wir die Spielregeln weiter: Gesucht sind Wörter, die durch den Tausch die Wortart wechseln, sprich: Einmal schreibt man das Wort groß und einmal klein. Wieund. Wenn Sie nur ein weiteres Beispiel finden – Chapeau!Achtung Spoiler, es folgt meine erschreckend kurze Liste der Exoten. Die Wortart ändern ebenso:und besonders schön:. Mehr Beispiele habe ich nicht parat. Weiß jemand mehr?Manchmal klappt das auch in anderen Sprachen. Da zusammengesetzte Wörter anderswo viel rarer sind, schwinden die Tauschwörter. Im Englischen immerhin:(Singvogel) und(Vogelgesang).Und zwischen den Sprachen? Ein schwedischerwill nicht recht zum Strohhalm werden. Drum gleich der Griff ins Schatzkästlein, das Königswort. Dieses Wort ist für zwei Sprachen einzigartig – es könnte damit unerreicht auf Erden sein.Drehen wir das deutsche Wort, dann wechseln wir die Sprache. Es wird eines der eher raren zusammengesetzten Wörter im Englischen daraus. Das mag noch Zufall sein, grandios aber wird es, weil das deutsche und das englische Wort auch noch das Gleiche bedeuten: Der deutschebeweist seine Wendigkeit mit dem englischen. Wenn uns jetzt mal nicht das Holländische dazwischenfunkt, dann dürfte dieser Fall einmalig auf Erden sein. Any objection?