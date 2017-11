Anzeige

MRN 17 STATE 93402; 93404; 93406; 93408



House Joint Resolution 38



EPA-HQ-OPPT-2017-0244



White House Communication Directors, Statement, April 14, 2017



Executive Order No. 13766



H.J.Res. 69



H.J.Res.37



H.J.Res. 43



Policy Directive 17-1, U.S. Department of Justice



Executive Order No. 13795



Memorandum, Office of the Attorney General, May 10, 2017



Statement National Park Service, Discontinuing Policy Memorandum 11-03



Memorandum, Office of the Attorney General, October 4, 2017



RIN 0648-BF51, National Oceanic and Atmospheric Administration



S.J.Res. 34



Ohne Aktenzeichen



Presidential Memorandum for the Secretary of the Treasury. April 21, 2017



Anzeige

Executive Order No. 13809Erlaubnis für Polizei, überschüssiges Material des Militärs zu beziehen, darunter Kriegsgerät wie Granatwerfer oder gepanzerte Geländewagen. Obama hatte diese Praxis untersagt.Formblatt EE0-1 bleibt unverändert in Gebrauch. Es dient dazu, Daten zur Lohnstruktur in Unternehmen einzuholen. Es sollte um Auskünfte zu Geschlecht und ethnischer Herkunft erweitert werden, um Diskriminierung auszumachen.Visa-Einschränkungen für Kambodscha, Eritrea, Guinea, Sierra Leone. Diese vier Länder, erklärte die Trump-Regierung, hätten nicht ausreichend Pässe an Bürger ausgestellt, die aus den USA abgeschoben werden sollen.Stopp einer Vorschrift über giftige Rückstände aus Kohlekraftwerken. Damit kann Giftmüll weiter in der Nähe von Gewässern entsorgt werden.Zweimal verschob Trumps Regierung den Zeitpunkt, an dem ein Gesetz über Formaldeyhd in Holzprodukten in Kraft treten sollte. Dann verlängerte sie die Fristen, ab denen dem Gesetz Folge zu leisten ist, zum Teil bis ins Jahr 2024. Es war die letzte große Umweltschutz-Gesetzgebung Obamas.Welche Personen das Weiße Haus besuchen, ist wieder unter Verschluss. Obama hatte als erster Präsident das sog. »Visitors Log« offen gelegt.Wiederaufnahme des Baus einer Öl-Pipeline in Dakota, Bewilligung einer weiteren.Wölfe und Bären können in Alaskas Naturschutzgebieten wieder erlegt werden. Eine Vorschrift des Bundesstaates, die dies verbot, hob Trump auf.Firmen, die sich auf öffentliche Aufträge bewerben, sind nicht mehr verpflichtet, Verstöße gegen Arbeitsschutzbestimmungen offen zu legen. Obama hatte eine entsprechende Vorschrift erlassen.Bundesstaaten dürfen Kliniken, die Abtreibungen anbieten, wieder Fördermittel streichen. Trump hob eine entsprechende Anordnung Obamas auf.Die Polizei erhält wieder weitgehende Rechte, Eigentum von Verdächtigen zu beschlagnahmen. Die Praktik erlaubt dies ohne Prozess oder Urteil. Obama hatte die umstrittene Methode eingeschränkt, nachdem es zu Missbrauch kam. Im Jahr 2015 hatte die Polizei mehr Eigentum beschlagnahmt als Diebe stahlen.Öl- und Gasförderung wird in Teilen der Arktis und des Atlantiks erlaubt. Außerdem genehmigte Trump die Suche nach Öl in Meeresschutzgebieten.Anweisung an Staatsanwälte, auch bei kleineren Drogendelikten die Maximalstrafe zu fordern. Sie wendet sich sich gegen Reformen Obamas, der Strafforderungen bei geringeren Vergehen minderte.Das Verbot, in Nationalparks Wasser in Plastikflaschen zu verkaufen, wurde aufgehoben.Klagen von Transsexuellen wegen Benachteilung sind vor Arbeitsgerichten nicht mehr als sexuelle Diskriminierung zu bewerten. Das zu Grunde liegende Gesetz über Bürgerrechte, so Trumps Regierung, beziehe sich auf das biologische Geschlecht und nicht auf die Geschlechtsidentität.Fischer brauchen nicht mehr beachten, wieviele Delfine oder Meeresschildkröten als Beifang in ihren Netzen landen. Trumps Regierung hob eine Regelung zum Schutz der Tiere auf.Anbieter von Telefon- und Internetverbindungen können leichter Daten über das Surfverhalten ihrer Nutzer aufzeichnen und verkaufen. Bisher mussten die Unternehmen die Nutzer dafür um Erlaubnis fragen. Diese Bestimmung, von der Regierung Obama eingeführt, wurde nun aufgehoben.Trump ließ einen roten Knopf auf seinem Schreibtisch im Weißen Haus installieren. Er dient dazu, eine Coca-Cola zu bestellen.Die »Volcker Rule« soll gelockert werden. Diese Regulierungsmaßnahme untersagte Banken den risikoreichen Eigenhandel. Sie war als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 eingeführt worden.