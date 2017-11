Anzeige

#HappyThanksgiving Ein Beitrag geteilt von President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) am 23. Nov 2017 um 14:05 Uhr

If my #Thanksgiving feast doesn’t look like this tomorrow… I don’t want it. 😂 (Via: @mabel_thebully) Ein Beitrag geteilt von Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) am 22. Nov 2017 um 10:07 Uhr

Hope your day was as great as ours. Full house! #thanksgivingdoneright Ein Beitrag geteilt von Oprah (@oprah) am 23. Nov 2017 um 20:43 Uhr

Just booked my ticket to Thanksgiving Dinner. 1 meter for every calorie I’m about to consume. To every single one of you ... I’m grateful! #thanksgiving #grateful Ein Beitrag geteilt von Hugh Jackman (@thehughjackman) am 23. Nov 2017 um 7:48 Uhr

#happthanksgiving my darlings #begreatful for each day you open your eyes ❤️😘🙏🏾 📷 #steven Meisel Ein Beitrag geteilt von Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) am 23. Nov 2017 um 4:30 Uhr

Snuggling and hot cocoa by the fireplace at my family's house ☺️🔥🧦 with a special cameo by my baby dog Mac 🐶❤️ Happy Thanksgiving to all of you amazing people and your families! Currently getting ready to stuff my face with delicious food. What are your Thanksgiving plans? ❤️😍 Ein Beitrag geteilt von Effortlyss 👩🏼‍💻 (@effortlyss) am 23. Nov 2017 um 7:25 Uhr

To all. With gratitude for the countless blessings and my fervent hope that all can find some warmth, comfort and kindness. With love, SJ x Ein Beitrag geteilt von SJP (@sarahjessicaparker) am 23. Nov 2017 um 5:38 Uhr

So close to b-day time! Stoked for a day full of Tofurkey & loved ones! Ain't it ironic? #VeganTurkeyBaby Ein Beitrag geteilt von Miley Cyrus (@mileycyrus) am 22. Nov 2017 um 19:48 Uhr

Thanksgiving is lit thanks to that #dadlife. 🔥🔥🔥 @justintimberlake Ein Beitrag geteilt von Jessica Biel (@jessicabiel) am 23. Nov 2017 um 18:02 Uhr

Anzeige

Donald Trump und seine Lieben. Hier zu sehen bei der traditionellen Begnadigung eines Truthahns durch den amtierenden US-Präsidenten vor dem Weißen Haus.Da Donald Trump politische Traditionen gerne ein klitzekleines bisschen neu interpretiert, wurde dieser Truthahn vermutlich fünf Minuten nach seiner Begnadigung von Trumps Großwildjägersohn Eric hinterrücks erschossen.Die Schauspielerin Reese Witherspoon.Weil der doofe Hund die Truthähne aufgefressen hat, wurde das Menü leicht geändert: es gab Hot Dog nach chinesischem Rezept.Die Moderatorin Oprah.Kalorienreich. Wenn man sich Oprahs Video ansieht, ist man danach übrigens für drei Tage satt. Probieren Sie es aus.Der Schauspieler Hugh Jackman (der zu diesem Foto schreibt: »1 meter for every calorie I'm about to consume«).Hoffentlich war Jackman nicht zur Thanksgiving-Feier von Oprah eingeladen (siehe Video oben), sonst werden wir ihn nie wieder ohne Laufschuhe sehen.Das Model Naomi Campbell.Zum Essen gab es statt Truthahn diesmal offenbar Zicke.Die Influencerin Alyssa Bossio.Schön, erst wurde die Weihnachtsgeschichte vorgelesen, dann wurden die Geschenke unter dem Tannenbaum ausgepackt bis ... Bossio bei einem Blick auf den Kalender merkte, dass sie sich im Feiertag vertan hatte. Den Rest des Tages räumte sie die Lichterkette, Weihnachtssocken und den Adventskranz wieder in den Keller.Die Schauspielerin Sarah Jessica Parker.Die Kinder haben erzählt, was sie im Unterricht über Thanksgiving und die Pilgerväter gelernt haben. Dann kam die Rede auf die Ureinwohner. Nach einer kurzen Recherche im Internet wurden sämtliche Thanksgiving-Utensilien entsorgt und lieber gleich Weihnachten gefeiert.Die Sängerin Miley Cyrus.Turbulent. Fans und Klatschpresse drehten nach diesem Post durch, weil auf dem Foto angeblich ein Babybauch zu sehen sein soll. Und wenn es einen Tag gibt, an dem man von kleinen Wölbungen in der Bauchgegend sofort auf eine Schwangerschaft schließen sollte, dann doch am besten der Tag, der im Zeichen riesiger Truthahnbraten steht. (Bei Cyrus, die kein Fleisch isst, gab es an diesem Tag übrigens »Tofurkey«, wie sie schreibt.)Die Schauspielerin Jessica Biel, die ihren Mann Justin Timberlake bei der Kuchenverzierung zeigt.Wenn nicht nur einer in der Küche alles machen muss: entspannt. Beliebter Hausfrauentrick übrigens, falls der Ehemann die Zubereitung von Festtagsessen nicht als seine Aufgabe ansieht: das Kuchenbacken als total coole Actionheldenaufgabe verkaufen.