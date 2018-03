Anzeige

Noch mehr entdecken! Die besten Rezepte aus dem SZ-Magazin und der Süddeutschen Zeitung auf Das Rezept



Anzeige

»Ja, ja, das tausendste Rezept für Thunfischtatar. Aber ich bin so begeistert von dieser Kombination, dass ich es unbedingt hier vorstellen möchte. Als ich den Thunfisch für den Abend schnitt, habe ich spontan aus dem Teil, der von der Form her nicht so perfekt war, ein Tatar für uns alle in der Küche als kleinen Snack zubereitet. Eine weitere Besonderheit: Rührei mal eher wie eine Art Mayonnaise zu machen. Der Rest war improvisiert. So können tolle Gerichte entstehen. Gerade das Spiel der Temperaturen ist dabei sehr spannend: krosses, heißes Baguette, kalter, würziger Thunfisch, cremiges, warmes Ei – und etwas Frische durch den Kräutersalat.«300 g Thunfischfilet (roh)200 ml Olivenöl30 ml geröstetes Sesamölje 1 Bund Schnittlauch und Basilikumetwas geriebener Wasabi (aus der Tube, als Pulver angerührt oder frisch)1 EL Sojasauce (helle, wenn möglich)3 EL Haselnüsse (geröstet und gehackt)2 Bio-Limetten, Salz, Cayennepfeffer (gemahlen)1 Knoblauchzehe6 Eier, 2 TL Senf1 Baguette250 g Kräutersalatschwarzer Pfeffer aus der MühleThunfischfilet in feine Würfel schneiden. In einer Schüssel mit 50 ml Olivenöl, dem Sesamöl, fein geschnittenem Schnittlauch und Basilikum, etwas geriebenem Wasabi, Sojasauce, den gehackten Haselnüssen, dem Abrieb der Limetten, Salz und Cayennepfeffer zu einem Tatar anmachen. Bis zum Gebrauch kalt stellen. Die Knoblauchzehe mit 50 ml Olivenöl in einem Mörser zu einer Paste vermahlen. Eier in einer Schüssel aufschlagen und mit Senf, Cayennepfeffer und 100 ml Olivenöl mixen. In einer beschichteten Pfanne wie ein Rührei cremig stocken lassen. Baguette in Scheiben aufschneiden und auf einer Seite mit der Knoblauchpaste leicht einstreichen. Baguettescheiben mithilfe der Grillfunktion im Backofen goldbraun rösten. Kräutersalat mit etwas Limettensaft, Salz und Pfeffer leicht anmachen. Auf die Baguettescheiben erst Thunfischtatar, dann Ei geben und zum Schluss mit dem Kräutersalat ausgarnieren.kocht im Münchner Restaurant »Geisels Werneckhof« und schreibt neben Elisabeth Grabmer, Maria Luisa Scolastra und Christian Jürgens für unser Kochquartett.