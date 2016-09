Eine schrecklich nette Familie

Anzeige

Donald Trumps Tochter IvankaIvanka zeigt, wie sie frisch gestylt und immer lächelnd ihr Leben als dreifache Mutter, erfolgreiche »Executive Vice President«, Model, Autorin, Halbmarathonläuferin, Wahlkämpferin und Patriotin meistert. Will damit beweisen, dass Frauen in Trumps nahem Umfeld mehr als langbeinige Dekoration sein können. Gilt nicht ohne Grund als wichtigste PR-Waffe ihres Vaters.Mindestens drei Ministerposten übernehmen, zeitgleich noch vier weitere Kinder kriegen und nebenbei den New York Marathon gewinnen - dabei im Laufen ein Baby stillend und Arbeitsmails beantwortend.Donald Trumps Sohn Donald Trump Jr.Wilde Attacken gegen Hillary Clinton oder wilde Abenteuerausflüge mit seinen fünf Kindern. Hier sehen wir ihn mit seinem Sohn, 7, den er »D3« nennt (. Trump Jr. schreibt stolz, sein siebenjähriger Sohn habe sich auf einem Trip durch die kanadische Wildnis »trotz Wind, Regen, Kälte und kilometerlangen Märschen nicht ein Mal beschwert hat, selbst wenn wir erst um 4 Uhr morgens zum Lager zurückgekommen sind«.Im Alleingang in den afghanischen Bergen die Taliban besiegen. Und D3 kommt natürlich mit.Donald Trumps zweiter Sohn EricViele blonde Frauen und viel Haargel (darum setzt er die Baseballkappe hier nur gaaanz leicht auf die hintergegelten Haare auf). Hat keine Kinder, postet darum gerne Fotos von seinem Hund. Die Menge seiner Hillary-Hass-Posts lässt auf eine Art Social-Media-Tourette schließen, das offenbar erblich ist.In der Verfilmung von Donald Trumps Leben den jungen Donald spielen - ohne dafür in die Maske zu müssen.Donald Trumps Tochter TiffanyErfreulich unpolitisch. Statt Hassposts gegen Hillary Clinton postet Tiffany lieber die Welt einer etwas verwöhnten 23-Jährigen. Das erinnert teilweise an eine Mensch gewordene Barbie (wobei Ken wohl etwas dagegen hätte, dass ihre Familie die Homoehe ablehnt).Eher keine tragende Rolle spielen.Donald Trumps Ex-Frau Marla MaplesSinnfreie Sinnsprüche wie »The only limits you have are the limits you believe«. Postet als Yoga-Fan auch gerne Aufrufe zu einem liebevollerem Miteinander. Muss sich auf Trump-Familienfesten sehr einsam vorkommen.Sich vor Freude einen gesunden Kohl-Gurken-Sellerie-Zitronen-Shake machen, von dem niemand probieren möchte.Donald TrumpProvozierende Thesen und Dank an die Unterstützer.Beweisen, dass er der Präsident des kleinen Mannes ist, der auch mal Fastfood isst. Im Privatjet. Mit Besteck.