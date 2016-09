Anzeige

Old Eden konnte man bis drei rumhängen. In der APO hatte ich dann keine Zeit mehr dafür«, erinnert sich Ströbele. Die beiden wurden ein Team, verteidigten zunächst ihren damaligen Kollegen, den RAF-Mitbegründer und heutigen Neonazi, Horst Mahler, später führende Terroristen der RAF. 1975 übernahm Schily sogar die Verteidigung Ströbeles, der beschuldigt wurde, gemeinsame Sache mit seinen Mandanten gemacht zu haben. Seinen Ausschluss vom Stammheim-Verfahren und seine Strafe von zehn Monaten auf Bewährung, so Ströbele im Interview, halte er auch heute noch nicht für richtig.



Zum ersten Mal laut und hitzig wird es in dem Gespräch, als Ströbele auf Schilys Zeit als Innenminister zu sprechen kommt, daran ändert auch die Eisschokolade nichts, die Ströbele schlürft: »Ihr habt die Wohnraumüberwachung überhaupt erst erfunden und ins Gesetz geschrieben! Und aus einem Satz zum Asylrecht hast du drei Seiten gemacht mit lauter Einschränkungen, an denen wir heute noch zu kauen haben.« Schily sieht das naturgemäß anders: »Dass wir Menschen Hilfe leisten, finde ich selbstverständlich. Das sollten wir aber aus eigener Initiative tun und nicht über Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. Die Verrechtlichung führt zu massenweise ungesteuerter Einwanderung.«



Die öffentliche Aufregung um den sogenannten Großen Lauschangriff kann Schily bis heute nicht nachvollziehen. Der Zugriff auf Daten bei triftigem Verdacht sei legitim und bis heute beim Thema Terrorismus hilfreich, »wie bei der Aufdeckung eines geplanten Angriffs auf den Straßburger Weihnachtsmarkt.« Einmal in Fahrt stritten die beiden noch lautstark über Edward Snowden und die NSA, Auslandseinsätze der Bundeswehr und das Gewaltmonopols des Staates, den Stammheimprozess und das Vermächtnis der 68er - und schenkten sich nichts.



Gegen Ende des Gesprächs sind beide ganz weit auseinander – und sich doch so nah: als zwei political animals, deren unterschiedliche Wege nicht nur exemplarisch für die deutsche Linke ist, sondern auch für ein Stück bundesrepublikanischer Zeitgeschichte.



Das Interview können Sie hier lesen mit SZ Plus





Anzeige Politik Erst links, dann rechts Noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl - aber unser Autor macht sich jetzt schon Sorgen: Sein Leben lang hat er SPD gewählt. Jetzt überlegt er, erstmalig für Angela Merkel zu stimmen, weil er ihre Flüchtlingspolitik für richtig hält. Ein Dilemma. Von Michalis Pantelouris

Anzeige Politik Seitenwechsel Unser Autor ist eingefleischter SPD-Wähler. Aber wenn bei der nächsten Wahl die CDU schlecht abschneidet, wäre das das Ende von Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Was tun? Von Michalis Pantelouris

Politik »Ich muss dagegen aufstehen« Ein junger Mann stellt sich seit zwei Wochen alleine mit einer EU-Flagge an den Rand der Pegida-Demos in Dresden. Warum er das macht - und welche Anfeindungen er erlebt. Interview: Dorothea Wagner Kennengelernt haben sich beide kurz vor dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg 1967, dem Urknall der Studentenbewegung, der auch das Leben der beiden jungen Anwälte grundlegend verändern sollte: »Imkonnte man bis drei rumhängen. In der APO hatte ich dann keine Zeit mehr dafür«, erinnert sich Ströbele. Die beiden wurden ein Team, verteidigten zunächst ihren damaligen Kollegen, den RAF-Mitbegründer und heutigen Neonazi, Horst Mahler, später führende Terroristen der RAF. 1975 übernahm Schily sogar die Verteidigung Ströbeles, der beschuldigt wurde, gemeinsame Sache mit seinen Mandanten gemacht zu haben. Seinen Ausschluss vom Stammheim-Verfahren und seine Strafe von zehn Monaten auf Bewährung, so Ströbele im Interview, halte er auch heute noch nicht für richtig.Zum ersten Mal laut und hitzig wird es in dem Gespräch, als Ströbele auf Schilys Zeit als Innenminister zu sprechen kommt, daran ändert auch die Eisschokolade nichts, die Ströbele schlürft: »Ihr habt die Wohnraumüberwachung überhaupt erst erfunden und ins Gesetz geschrieben! Und aus einem Satz zum Asylrecht hast du drei Seiten gemacht mit lauter Einschränkungen, an denen wir heute noch zu kauen haben.« Schily sieht das naturgemäß anders: »Dass wir Menschen Hilfe leisten, finde ich selbstverständlich. Das sollten wir aber aus eigener Initiative tun und nicht über Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. Die Verrechtlichung führt zu massenweise ungesteuerter Einwanderung.«Die öffentliche Aufregung um den sogenannten Großen Lauschangriff kann Schily bis heute nicht nachvollziehen. Der Zugriff auf Daten bei triftigem Verdacht sei legitim und bis heute beim Thema Terrorismus hilfreich, »wie bei der Aufdeckung eines geplanten Angriffs auf den Straßburger Weihnachtsmarkt.« Einmal in Fahrt stritten die beiden noch lautstark über Edward Snowden und die NSA, Auslandseinsätze der Bundeswehr und das Gewaltmonopols des Staates, den Stammheimprozess und das Vermächtnis der 68er - und schenkten sich nichts.Gegen Ende des Gesprächs sind beide ganz weit auseinander – und sich doch so nah: als zwei, deren unterschiedliche Wege nicht nur exemplarisch für die deutsche Linke ist, sondern auch für ein Stück bundesrepublikanischer Zeitgeschichte.

Die beiden haben sich lange nicht gesehen, das merkt man gleich an der sachlichen Begrüßung. Dabei waren sie mal das Dreamteam der, der Außerparlamentarischen Opposition, die die junge Republik herausforderte: erst als Rechtsbeistand rebellierender Studenten, dann als federführende Verteidiger der RAF-Terroristen Andreas Baader und Gudrun Ensslin, schließlich als Mitbegründer der Grünen.Beim Gang durch die Institutionen trennten sich dann ihre Wege: Schily wurde SPD-Innenminister unter Rot-Grün mit dem Spitznamen »Otto der Harte«, Ströbele machte sich als moralische Instanz der Grünen einen Namen, und als unbeirrbarer Altlinker im Bundestag. Aneinandergeraten sind die einstigen Weggefährten politisch immer wieder, vor allem während der Schröder-Regierung. Ausgesprochen aber haben sie sich öffentlich nie, so entstand die Idee zu diesem Doppel-Interview, das an einem heißen Sommertag im Zoogarten Berlins stattfand.Ströbele kam natürlich mit dem Fahrrad, gewohnt schmal, aber rüstig. Schily, im Dreiteiler mit Gehstock, ließ sich mit einer schwarzen Limousine vorfahren. Natürlich duzt man sich noch. Aber nur der alten Zeiten wegen. Wie tief die Gräben sind, die beide trennen, merkt man, wenn es im Interview zur Sache geht. Dann wechselt Schily gerne in die dritte Person und wird schneidend: »Da sieht man den kleinen sachten Pragmatismus der Herrn Ströbele, wenn es ihm um die Macht geht!«Zunächst allerdings erinnern sich beide an die Zeit ihrer Jugend und ihre Politisierung. Tatsächlich kommen beide aus einem anthroposophisch geprägten Elternhaus. Beide erklären, dass sie Stricken gelernt haben. Schily schwärmt noch heute von seinen Privatlehrern: »Die Frau Wollborn hat uns Malen beigebracht und mit uns Eurythmie geübt. Kann ich heute noch. Und bin auch dankbar dafür.«Als weißer Jahrgang wurde Schily nicht eingezogen, anders als der heutige Radikalpazifist Ströbele, der zwar ungern in der Bundeswehr war, es dort aber als Kanonier der Reserve zu einem guten Schützen brachte: »Ich konnte schießen, mit der Kanone und der MP. Und ich habe getroffen.«