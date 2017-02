Anzeige

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Ein von Beyoncé (@beyonce) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

steht für eine Zeitenwende in der Popkultur: die Rückkehr der gottgleichen Heldenfigur«. Hier die ausführliche Bilddeutung

Thank you EVERYONE for the Bday wishes! This year, I'm getting the GREATEST GIFT EVER. CAN'T WAIT. #BoyOrGirl #YouNeverKnow #WeDontEvenKnow #WeAreTakingBets Ein von Justin Timberlake (@justintimberlake) gepostetes Foto am 31. Jan 2015 um 15:29 Uhr

Hahahha yep we're pregnant Ein von Chanel Smith (@chanelsmith_22) gepostetes Foto am 30. Sep 2013 um 15:14 Uhr

Happy 2016 to my beautiful Instafriends! So, posting a bikini pic is a little out of character for me, but just now while I was at the beach I noticed I was being photographed. I figure if this kind of photo is going to be out in the world it should at least be an image that makes me happy (and be one that was taken with my consent. And with a filter :) Wishing you love, light and blessings for the year ahead! ⚡️🦄Annie🦄⚡️ Ein von Anne Hathaway (@annehathaway) gepostetes Foto am 3. Jan 2016 um 21:31 Uhr

I was ready to hand over the crown. but I guess I am still queen of the house. #itsaboy #surroundedbyboys Ein von Gwen Stefani (@gwenstefani) gepostetes Foto am 17. Jan 2014 um 9:59 Uhr

🍼❤️ @annalewandowskahpba #rl9 Ein von Robert Lewandowski (@_rl9) gepostetes Foto am 6. Dez 2016 um 14:09 Uhr

2016 is going to be like.. 👶🏼 🍼 Happy & Healthy New Year ! Ein von Bar Refaeli (@barrefaeli) gepostetes Foto am 31. Dez 2015 um 14:41 Uhr

The sun has set on 2014 and on my year of daily #hilariaypd ....2015 is going to be very exciting as we are thrilled to announce we are expecting another little addition to our family! (tadasana) #yogapostureoftheday #BaldwinBabyBump Ein von Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) gepostetes Foto am 1. Jan 2015 um 8:29 Uhr

I'll be stuntin like my daddy..... Ein von kellyrowland (@kellyrowland) gepostetes Foto am 10. Jun 2014 um 16:06 Uhr

Guess who just got named Godmother of this little one..... (ME) @jaime_king @kyle_newman Ein von Taylor Swift (@taylorswift) gepostetes Foto am 1. Mär 2015 um 21:39 Uhr

This is not a #throwbackthursday this is now! So happy to share with you that we are expecting 💕 Ein von Doutzen Kroes (@doutzen) gepostetes Foto am 6. Feb 2014 um 1:09 Uhr

So excited to announce THE SEQUEL Coming later this year!! ... #BabyTown2 - Created by @kyle_newman and @jaime_king. Also starring #JamesKnight Ein von Jaime King (@jaime_king) gepostetes Foto am 19. Feb 2015 um 11:34 Uhr

Another baby is on the way, and this time it's a boy 🎉 I couldn't be any happier 😉 I hope everyone is feeling as blessed as I am today. Cheers to you my love... @daniellasemaan #GodBlessMyFamily #ThankYouGod Ein von Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) gepostetes Foto am 16. Okt 2016 um 3:19 Uhr

Happy Anniversary to the love of my life @therealswizzz !! And to make it even sweeter we've been blessed with another angel on the way!! 🎊🎉🎊🎉 You make me happier than I have ever known! Here's to many many more years of the best parts of life! 😍☺️😘 Ein von Alicia Keys (@aliciakeys) gepostetes Foto am 30. Jul 2014 um 22:20 Uhr

Die Sängerin Beyoncé verkündete ihre Schwangerschaft mit Zwillingen. Dafür gab es nicht nur gute Gags auf Twitter (»There are now more black people in Beyonce than there are in Trump's cabinet«) sondern auch über 9.9 Millionen Likes und 450.000 Kommentare, was mal eben ein neuer Instagram-Like-Weltrekord ist.Beliebt bei Müttern, die sehr ergriffen sind, weil sie das erste Kind erwarten - oder bei Prominenten, die ohnehin sehr oft von ihren eigenen Werken ergriffen sind. Die Deutung von Beyoncés Blumenarrangement hat die Feuilletons weltweit beschäftigt, wir vertrauen unserem Kollegen, der schreibt: »(...) Das FotoWenn die beiden erst mal geboren sind, ist Schluss mit Blumengedöns und Schleier-Ikonografie. Zwillingseltern sind froh, wenn sie fürs Foto überhaupt die Zeit finden, irgendwas ohne Babyspucke drauf anziehen zu können.Das Schauspieler-Paar Jessica Biel (der Bauch) und Justin Timberlake. Den gibt es in den Unterkategorien »Bauch-Kuss«, »Foto von Freundin über der Kloschüssel« und »Symbolisch am Daumen nuckeln« (beliebt bei Sportlern). Timberlake bedankt sich für die Glückwünsche zu seinem Geburtstag und zeigt sein »größtes Geschenk« - die Schwangerschaft.Im Schnee mit blankem Bauch zu posen finden Väter deutlich lustiger als Mütter - oder Ungeborene.Chanel Smith und ihr Ehemann, der NFL-Footballprofi Torrey SmithNach dem Foto sind wir direkt zum Personal Trainer gefahren. Als echte Spielerfrau muss man natürlich spätestens zwei Wochen nach der Entbindung seinen makellosen »Vorher«-Körper der Presse zeigen.Die Schauspielerin Anne HathawayAnne Hathaway schreibt dazu: »Bikini-Fotos sind nicht mein Stil, aber als ich gerade am Strand war, habe ich bemerkt, dass ich fotografiert werde. Da dieses Babybauch-Foto ohnehin in die Welt hinaus gehen wird, sollte es zumindest ein Foto sein, dass mich glücklich macht und mit meinem Einverständnis gemacht wurde.«Ätsch bätsch!Die Sängerin Gwen StefaniDen. Gerne symbolisiert durch rosafarbene oder blaue Babyschuhe in der Hand. Gwen Stefani schreibt: »Ich war bereit, diese Krone weiterzugeben. Aber ich bleibe die einzige Königin daheim #esisteinjunge«Mist, wer überpinselt jetzt die rosa Wände im Kinderzimmer blau?Das Sportler-Ehepaar Anna (Judo) und Robert (Fußball) LewandowskiWie bei Torjubel ganz allgemein vertrauen Fußballprofis gerne auf altbekannte und bewährte Posen.Wenn es ein Junge wird, nennen wir ihn sicher nicht Pierre-Emerick!Das Model Bar Refaeli»Hallo PR-Abteilung von Clearblue, der Schriftzug ist gut zu lesen, wie vereinbart, meine Kontonummer lautet... .«Hilaria Baldwin, die jüngere Frau des nicht mehr so jungen US-Schauspielers Alec BaldwinStrände sind ein erstaunlich beliebtes Hintergrundmotiv für Schwangerschaftsverkündigungen.Schlaflose Nächte sind mit Anfang 30 schon fies (als er zum ersten Mal Vater wurde), aber mt Ende 50? Baldwin scheint hart im Nehmen zu sein oder besitzt ein abseits gelegenes Gästezimmer – es ist nämlich schon sein drittes Baby seit 2013.Die Sängerin Kelly RowlandDen sehr beliebtenDer Kleine soll mal in Papas Basketball-Fußstapfen treten.Die Schuhe sind kein Geschenk, sondern eine Aufforderung. Der Kleine soll gefälligst mal ein richtig guter Basketballspieler werden - er wurde ja nicht umsonst »Titan« mit Vorname getauft. Ernsthaft.Die Schauspielerin Jamie KingDenGepostet hat das Foto die Sängerin Taylor Swift, die verkündet, dass sie die Patentante des Kindes wird.Es ist nie verkehrt, eine Patin mit 97 Millionen Followern auf Instagram zu finden.Das Model Doutzen KroesDer. Doutzen Kroes schreibt dazu: »Das ist kein altes Foto, das bin ich schwanger! Es freut mich so, euch mitteilen zu können, dass wir ein Baby erwarten.«Also am Bauchumfang kann sie die Schwangerschaft nicht bemerkt haben.Schauspielerin Jamie KingDer. Denn da freut sich jemand schon ganz, ganz doll auf sein Geschwisterchen.»Ich kriege einen Bruder und bin dann kein verhätscheltes Einzelkind mehr? Na gut, mir egal, so lange der Typ nicht bei uns im Haus schläft.«Die Frau des spanischen Fußballprofis Cesc FábregasDasDa rechts ist der Kopf, nein, Moment, da links, oder, äh, na da irgendwo jedenfalls.Die Sängerin Alicia KeysVon Hormonen geflutet gratuliert Alicia Keys »der Liebe meines Lebens« zum Geburtstag – und die erneute Schwangerschaft »macht es nur noch süßer«.Freut uns, dass du Geburtstag hast, und ja, so eine Schwangerschaft ist ein ganz besonderes Naturerlebnis – aber jetzt zieh dir bitte wieder deine Schuhe an!