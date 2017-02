Anzeige

Axel Hacke Statt im Spiegel liest Axel Hacke vor dem Einschlafen nun immer noch etwas im Leeren Blatt, der Mitgliederzeitschrift der Deutschen Kolumnisten-Vereinigung. Er schläft wie ein Baby.





Später standen wir dann in der Küche, Paola, Sophie, die Zwölfjährige, und ich. Luis, unser Sohn, rief an. Paola sprach mit ihm, offenbar erkundigte er sich auch nach meinem Wohlergehen, denn Paola sagte irgendwann (ich glaube sogar: lächelnd): »Papa geht es nicht so gut, er hat heute Morgen schon vom Weltuntergang gesprochen.«»Weltuntergang?!«, rief da die Sophie erschrocken. »Aber ich hab doch noch gar kein Abitur!«Später im Büro habe ich dann Joachim Radkaus Buchherausgekramt, dessen Untertitel lautet:, auch Johannes Frieds, und im Grunde habe ich den ganzen Tag damit verbracht, über die Apokalypse zu lesen, über Vorhersagen, die nicht wahr wurden, Ängste, die umsonst waren, Katastrophen, die nie geschahen.Wissen Sie, wie tröstlich das ist?! Zu verstehen, dass die wichtigste Konstante in der Geschichte der Menschheit in Tausenden von Jahren der vergebliche Glaube an denist, in immer neu variierten Erzählungen, Prophezeiungen, Weissagungen, Romanen, Sachbüchern, Liedern, Gedichten. Dass wir offensichtlich also gar nicht anders können, als unser eigenes Verschwinden zu ahnen, es steckt uns einfach in den Knochen oder sonst wo. Ich bin, morgens aufrecht im Bett sitzend, nichts anderes als ein Opfer der menschlichen Mentalitätsgeschichte.»Die Menschen stehen vorwärts in den StraßenUnd sehen auf die großen Himmelszeichen,Wo die Kometen mit den FeuernasenUm die gezackten Türme drohend schleichen.«So beginnt ein berühmtes Gedicht von Georg Heym von 1912 über die auch in seiner Zeit verbreiteten Weltende-Befürchtungen, und übrigens konnte er die Verse nicht mehr mit einem Titel versehen, weil er nämlich vorher, mit 24 Jahren, beim Schlittschuhlaufen in der Havel ertrank, als er einem ins Eis eingebrochenen Freund helfen wollte. Woraus wir lernen… Nein, wir lernen gar nichts daraus.Aber ich erinnere mich an einige Schilder, die Radkau in seinem Buch erwähnt; sie stehen »an einer Straße, die in endlosen Haarnadelkurven aus der Gangesebene hoch nach Darjeeling führt«, in den Himalaja also. Auf den Schildern steht:Erwarte das Unerwartete! Das klingt nach einer Lebensdevise, die nicht schlecht ist: Lebe das Leben, es passieren ohnehin die Dinge, mit denen du nicht gerechnet hattest, Trump, Brexit, all diese Sachen! Mach also dein Abitur, schreibe jetzt ein Gedicht, ruf deine Eltern an. Lebe den Moment! (Und lies den, aber nicht vor dem Schlafengehen!) Oder, um es mit Schiller zu sagen: »Was man von der Minute ausgeschlagen, gibt keine Ewigkeit zurück.«Andererseits sollte man auf einer Himalaja-Straße auch mit dem Erwarteten rechnen, nicht wahr? Mit Kurven zum Beispiel.Kann man eigentlich den Schildertext variieren?? Schön wäre ja, es gäbe ein Verb namens, sodass man sagen könnte: Unerwarte das Erwartete! Darüber werden wir jetzt nachdenken und ein paar weitere Varianten durchdenken: Erwarte das Unerhoffte! Erhoffe das Unerwartete! Erhoffe das Erhoffte! Jedenfalls erhoffen wir vom gruseligen Mann im Weißen Haus rein gar nichts, erwarten aber einen weiter anhaltenden radikalen Kampf gegen die Wirklichkeit. Wer hätte das je erwartet: dass ein US-Präsident die Wirklichkeit bekämpft?Erwarte das Surreale!Was also sicher ist: Sollte die Welt untergehen, kommt danach ein letzter Tweet von Lügen-Donald: