»Prost, Mädels! Hoffentlich fotografiert er so, dass man den Beckenrand nicht sieht und denkt, es wäre ein richtiger großer Pool.«»Ich hätte es besser gefunden, wenn Jennys Mutter das Foto gemacht hätte und ich mit im Jacuzzi sitzen würde.«»Schade, dass es so wolkig ist. Aber wenn wir noch ein, zwei Stunden weiter fotografieren, kommt bestimmt irgendwann die Sonne raus.«»Ich hab keine Schwimmflügel an und kann nicht schwimmen – bin ich der einzige, den das besorgt?«»Dass ich gar nicht fahre, erkennt man auf dem Foto eh nicht.«»Mach schnell, der Besitzer von dem Auto kann jede Sekunden zurück kommen!«»Geil, unter das Foto schreiben wir: 'Love my boyfriend @jason'«»Geil, das Bild nehm ich für mein Tinder-Profil.«»So mag ich meinen Personal Trainer am liebsten: als Fotograf.«»Die verlorene Zeit fürs Fotografieren holen wir mit Intervallsprints wieder rein.«»Wenn ich mir so sinnlich mit den Händen durch die Haare fahre, kriege ich für das Foto mindestens 50 Likes.«»Wenn sie nachts schläft, schleiche ich mich raus - dann bau ich halt im Dunkeln eine Sandburg.«»Vielleicht kann er meinen Drink auch noch halten, dann könnte ich fürs Foto tanzen.«»Wenigstens ist Sommer – im Winter muss ich auch noch die Jacke, Mütze und Handschuhe halten.«»So ein schöner Sonnenuntergang. Und wenn ich so stehe, sieht es bestimmt so aus, als würde ich die Sonne in meinen Händen halten.«»Wie kommen wir im Dunkeln eigentlich die Klippen wieder hoch?«»Ich sehe aus wie die Blondine mit dem Sonnenhut in der Raffaello-Werbung.«»Kann bitte eine große Welle die beiden Nervensägen wegspülen?«»Ich zähl bis 3, dann lachen wir alle ganz spontan, ok? 1...2...«»Das bisschen Staub auf dem Parkettboden geht ja noch, gestern hab ich mich beim Fotografieren auf der Straße aus Versehen in Hundekot gelegt.«»Und wenn die Band dann spielt, dann machen wir noch coole Fotos, auf denen ich ein Feuerzeug in die Luft halte und eins auf dem ich mitsinge und...«»Ich geh gleich mal kurz Bier holen – daheim in meinem Kühlschrank.«»Merkt ja keiner, dass ich gar nicht surfen kann...«»... bis auf die Leute, die wissen, dass man Wellen zum Surfen braucht.«