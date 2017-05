Herrlich, oder? Das Meer! Die Kultur! ... Manchmal fühlte sich unser Autor wie ein Fremdenverkehrsamt – ein verzweifeltes.

Auf den Straßen sonnen sich fette Katzen unverschämt selbstzufrieden, weil die Istanbuler so sehr in sie vernarrt sind. Dazwischen Zeugnisse von mindestens zwei Weltreichen und zwei Weltreligionen aus 17 Jahrhunderten, Kirchen, Moscheen, Zisternen und Burgen wie mit dem Salzstreuer großzügig über die Stadt verteilt. Die Aya Sofia, die Blaue Moschee, die alte Stadtmauer. Der Duft der Simits, den Sesamkringel. Gegrillter Fisch. Und in einer Meyhanes singen Frauen im Raki-Rausch – ohne Kopftuch, ja wirklich, natürlich ohne Kopftuch! - die Liebeslieder des Transvestiten Zeki Müren.



So ähnlich habe ich im letzten Jahr immer wieder versucht, Werbung für Istanbul zu machen. Nicht ohne Eigennutz: Werbung für Istanbul ist auch Werbung dafür, mich zu besuchen. Manchmal fühlte ich mich wie ein Fremdenverkehrsamt, ein verzweifeltes. Denn geholfen hat all das nicht.



»Istanbul ist nicht Kabul oder Bagdad. Istanbul ist eher so wie Kreuzberg am Meer«, findet unser Autor.

Meine deutschen Nachbarn erzählten mir damals, im Sommer 2015 hätten sie kaum ein Wochenende ohne Besuch aus Deutschland verbracht. Geradezu anstrengend sei es gewesen, wenn sich die Gäste die Klinke in die Hand gaben. Damals legten auch noch die dicken Kreuzfahrtschiffe in Sichtweite von unserem Haus an, und spuckten 5000 Rentner aus, die sich durch die engen Gassen rund um den Galata-Turm fraßen. Meine Nachbarin warnte mich vor dem Dreck, den die Schiffsriesen produzierten. »Wie schwimmende Fabriken!« Das ganze Fensterbrett sei schwarz im Sommer vom Ruß.





»Wir fliegen jetzt doch lieber nach Sri Lanka«, meinte Christoph nach dem fehlgeschlagenen Putsch im Juli. Eigentlich wollten er und seine Freundin Maria im September für eine Woche kommen. Versicherungen meinerseits, dass gerade kein bücherverbrennender Mob durch die Straßen von Beyoglu ziehe, und das überhaupt alles nicht so schlimm sei, wie es im deutschen Fernsehen vielleicht aussehe, verpufften. »Ja, aber trotzdem«, sagte Christoph, »die Maria fühlt sich nicht so wohl dabei – auch wegen der Religion.« Seiner Stimme nach zu urteilen, fühlte er sich selbst mindestens genauso unwohl. Ich sagte: »Istanbul ist nicht Kabul oder Bagdad. Istanbul ist eher so wie Kreuzberg am Meer. Wirklich.«



Ich sagte: »München - Istanbul, das sind zweienhalb Flugstunden, kostet 150 Euro, wenn man rechtzeitig bucht. Nach Hamburg seid ihr länger unterwegs.« Ich sagte: »Es ist wirklich sicher. Außerdem das Meer... .« Es half nichts.



Ein Reise-Boykott deutscher Touristen spielt Erdoğan nur in die Hände.



Istanbul, das war mal eine der beliebtesten Touristenziele Europas. Über zehn Millionen Millionen Deutsche, Franzosen, Engländer, Schweden, Amerikaner und Italiener kamen jedes Jahr hierher, und staunten über die Stadt auf den zwei Kontinenten mit ihren Gegensätzen. »Jetzt kommen nur noch glatzköpfige Araber, um sich Haare transplantieren zu lassen«, schimpft Murat, ein türkischer Freund von mir. Er vermietet kurzfristig Wohnungen an Touristen, eine Art Airbnb . Früher waren verliebte Paare oder Schwedinnen seine Kunden. Bei den Schwedinnen wird seine Stimme wehmütig.



Mein Fensterbrett blieb weiß. Kreuzfahrtschiffe laufen Istanbul seit letztem Jahr nicht mehr an - zu gefährlich wegen der Terroranschläge. Meine deutschen Nachbarn sind vor zwei Monaten nach Athen gezogen. Besuch hatten sie 2016 keinen mehr. Ich auch nicht.