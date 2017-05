Anzeige



















Den Beitrag des Fußballsports zur Geistesgeschichte halte ich für überschaubar. So weisen sehr wenige der bekannten Sentenzen aus diesem Bereich echten Sinngehalt auf. Eine dieser rühmlichen Ausnahmen bildet »Nach dem Spiel ist vor dem Spiel«, dem ehemaligen Bundestrainer Sepp Herberger zugeschrieben. Die Erkenntnis, dass ein als singulär empfundenes Ereignis - wie ein Fußballspiel - eben oft nicht singulär ist, sondern vielmehr eines in einer Reihe, und man nach dem Abschluss des jeweiligen Ereignisses gleich an die nächsten denken sollte, habe ich selten so klar und plastisch ausgedrückt gesehen. Und will es deshalb auf die Frage hier anwenden und umformulieren: Nach dem Geschenk ist vor dem Geschenk.Auch Geschenke sind selten singuläre Ereignisse. Das bedeutet, man muss die Reaktion auf ein Geschenk in zwei Richtungen betrachten und bewerten. Einmal rückblickend auf das konkrete Geschenk mit der Hauptmaßgabe, die Geste des Schenkens wertzuschätzen und den Schenkenden nicht zu verletzen, aber auch nach vorne blickend mit der Maßgabe, Geschenkfe zu verhindern, die ihren Sinn, Freude zu bereiten, nicht erfüllen. Beiden Blickrichtungen gemeinsam ist die Achtung vor der sozialen Funktion des Schenkens und dem Schenkenden samt dessen Intentionen.Es ist daher sinnvoll, der netten Marmeladeköchin zu erkennen zu geben, dass man mit ihren Geschenken nicht so viel anfangen kann, aber eben tunlichst ohne sie zu kränken. Am besten gelingt dies vielleicht, indem man sich bedankt, aber gleichzeitig darum bittet, in Zukunft Abstand von weiteren entsprechenden Gaben zu nehmen, weil man nur sehr wenig Marmelade esse und deshalb noch von den vorigen Geschenken einen größeren Vorrat habe. Und man werde Bescheid geben, sollte der dereinst je wieder einer Aufstockung bedürfen.