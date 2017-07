Anzeige

Kommunikationsdesign/Fotografie an der HAW Hamburg

Kathrin Tschirnergeboren am 31. März 1978BerlinMasterUrsprünglich ging es um Sehnsuchtsorte im Allgemeinen. Bordelle, aber auch Spielotheken und Malls. Um die Suche nach dem kleinen Glück, das an diesen Orten erhofft, aber nur selten gefunden werden kann. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es ein Haus mit einem großen Herz auf dem Dach und ich habe mich immer gefragt, mir ausgemalt, was da drinnen wohl passiert. Man merkt als Kind sehr genau, wie die Eltern und die Dorfgemeinschaft darüber sprechen. Ich habe mir immer den Hals verrenkt, um vielleicht doch etwas sehen zu können. Das Langzeitprojekt »Kurfürstenstraße« hat eine andere Herangehensweise. Ich habe dort gewohnt und konnte so die Prostituierten und ihren Alltag tatsächlich kennenlernen.Auf dem Land sind die moralischen Zuschreibungen größer als in der Stadt. Niemand interessiert sich im urbanen Raum für jemanden, der auf dem Strich eine Sexarbeiterin anspricht oder in einen Massage-Salon geht. Auf dem Land wird man schnell zum Gesprächsthema. Niemand möchte persönlich damit in Verbindung gebracht werden. Mich wundert, dass die Tabuisierung einer so verbreiteten Dienstleistung mit den Jahren einfach nicht aufbricht. Ich glaube, viele schauen lieber weg.Die meisten habe ich über Google gefunden, andere auf Freierportalen, die mit ihren geringschätzigen Kommentaren jedoch nur dosiert zu ertragen sind. Oft befinden sich die Etablissements am Ortsrand oder in angrenzenden Industriegebieten.Nein, es sollte genau dieser distanzierte Blick auf das Tabu bleiben. Ich finde die Außenansicht spannender als wirklich zu sehen, was dahintersteckt. Es sollen Fragen offenbleiben, Neugierde geweckt werden.Sie sind alle sehr nüchtern und unauffällig, das stimmt. Abgesehen von gelegentlichen Beschilderungen oder dem klassischen roten Licht im Fenster könnten es auch Versicherungsunternehmen oder Privathäuser sein. Ihre wirkliche Funktion wird außen verschwiegen.Ja, vor allem von den Betreibern der Etablissements. Die waren anfangs immer sehr skeptisch, aber sobald ich ihnen das Konzept erklärt habe, hatte keiner mehr etwas dagegen. Ich habe die Reihe analog fotografiert, was sehr hilfreich war. Es stiftet Vertrauen, wenn Menschen wissen, dass nicht alle Bilder gleich online gehen.Die Lichtstimmung war bewusst gewählt. Das Licht bildet einen Kontrast zu dem im Dunklen bleibenden Inneren. Es lässt die Häuser beinahe surreal erscheinen. Außerdem unterstreicht das grelle manchmal fast kalte Licht die Distanz zum Objekt, die ich als Fotografin persönlich ja auch darstellen wollte.Ist ein Mensch auf einem Foto, bezieht der Betrachter schnell alle anderen Komponenten auf diese Person. Es bringt eine persönliche Note in die Erzählung. Genau das wollte ich vermeiden. Die Gebäude sollten wie eigene Wesen wirken. Der besagte Mann aber schien eine Art Hausmeister zu sein. Als solcher gehört er gewissermaßen zum Inventar des Hauses und ist daher im Bild.