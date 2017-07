Anzeige

Im Sommer, wenn vor der Halbinsel Kassandra das Meer karibisch schimmert und der Retsina am Strand nicht lange kühl bleibt, wird es voll, dann fliegen die Besucher aus allen Ländern in Scharen ein. Stelzenläufer. Brauner Sichler. Seidenreiher. Mehr als 200 Vogelarten wurden in den »Sani Wetlands«, einem 110 Hektar großen Sumpfgebiet, gezählt, darunter viele seltene und gefährdete. Die meisten sind Zugvögel, die hier einen kurzen Halt machen, weitere 32 Arten bleiben zwischen Juli und September. Dann, wenn auch die meisten Menschen ins benachbarte »Sani Resort« kommen, das aus fünf mal mehr, mal weniger exklusiven Unterkünften und fast vierzig Restaurants und Bars besteht. Die Vögel waren zuerst da. Doch nur dank der Initiative der Betreiberfamilie Andreadis ist die Vogelvielfalt bekannt, das »Sani Resort« finanziert die Dokumentation und den Erhalt des Vogelschutzgebiets. In den Sechzigerjahren eröffnete Anastasios Andreadis in der so schönen wie abgelegenen Sani-Bucht das bis heute einzige Hotel. Aber heute ist daraus ein Dorf geworden, ein Touristenschutzgebiet, in dem alle Arten von Menschen finden, was sie suchen: Rundumbetreuung oder Ruhe, Familienbespaßung oder Abgeschiedenheit, High-End-Küche oder Gyros. Manche beeilen sich am Frühstücksbuffet, um die Ersten am Pool zu sein. Andere, um die fachkundig geführte Vogelwanderung nicht zu verpassen. Die meisten kommen immer wieder, Jahr für Jahr. Vögel wie Menschen.