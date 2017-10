Anzeige

Rechtliche Bestimmungen sind nur bedingt geeignet, den privaten zwischenmenschlichen Bereich zu regeln. Dennoch wäre es Unsinn, sich nicht die Überlegungen zunutze zu machen, die sich Juristen zu Problemen in diesem Bereich schon gemacht haben.Das Bundesverfassungsgericht hatte einmal zu entscheiden, inwieweit die Aussage eines Zeugen, der heimlich ein Telefonat mit angehört hat, vor Gericht verwertet werden darf. In diesem Zusammenhang meinten die Verfassungsrichter, der Schutz des Rechtes am gesprochenen Wort durch die Verfassung umfasse »die Möglichkeit, sich in der Kommunikation nach eigener Einschätzung situationsangemessen zu verhalten und sich auf die jeweiligen Kommunikationspartner einzustellen«.Das trifft meines Erachtens einen hier entscheidenden Punkt. Denn neben der Vertraulichkeit des Inhalts, also dessen, was man sagt, ist auch wichtig, wie man es sagt. Tatsächlich wird man in vielen Fällen unterschiedlich formulieren oder den Tonfall anders wählen, je nachdem, wer zuhört. Diese Möglichkeit zu bestimmen, wie man wahrgenommen wird, ist ein wichtiger Bestandteil der Entfaltung der Persönlichkeit. Deshalb kann man zu Recht verärgert sein, wenn Dritte zuhören, ohne dass man es weiß. Man verliert die Regie im eigenen Leben und fühlt sich vorgeführt.Die Richter meinten auch, entscheidend sei, »ob der Sprecher auf Grund der Rahmenbedingungen begründetermaßen erwarten darf, nicht von Dritten gehört zu werden«. Und das ist beim Telefonieren von dessen Grundstruktur her der Fall, solange man nicht weiß, dass es anders ist, und der oder die Dritte sich auch nicht am Gespräch beteiligt. Denn das ist ein Widerspruch zur Idee der Kommunikation und mehr dem Belauschen zuzuordnen, gegen das man sich verwahren darf.

