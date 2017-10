Auch eine echte Elternlüge: »Smarties würden dir nicht schmecken. Die sind so was Ähnliches wie Tomaten, nur kleiner.«

Max Fellmann hat selbstverständlich noch nie in seinem Leben gelogen. Falls es aber SZ-Magazin-Leser gibt, die sich an lustige Notlügen in ihrer Familie erinnern: Schicken Sie sie bitte an redaktion@sz-magazin.de- wir sammeln weiter.

Im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern gibt es zwei entscheidende Momente der Erkenntnis. Der eine Moment kommt, wenn man als Kind zum ersten Mal versteht, dass die Eltern nicht immer die Wahrheit sagen. Von wegen, in zehn Minuten sind wir endlich am Meer! Kein bisschen wahr, dass im Schrank keine Schokolade mehr ist! Die lügen! Obwohl das doch totalabsolutvölligmegaverboten ist! Man ist natürlich sehr empört und schwört sich, das den eigenen Eltern nie zu verzeihen.Viele Jahre später der zweite Moment der Erkenntnis: Man hat selbst Kinder, will alles richtig machen, pädagogisch, moralisch und überhaupt – und plötzlich hört man sich sagen, doch, glaub mir, die Eisdiele hat heute ausnahmsweise zu. Notlüge. Verboten!Gibt es Eltern, die stets ehrlich sind? Oder lügen sie alle hier und da? Sei es, um die eigenen Nerven zu schonen, weil die Bettel-Battle kein Ende nimmt. Oder um den Kindern Trauer und Enttäuschung zu ersparen (Stichwort tote Tiere). In beiden Fällen mit schlechtem Gewissen, selbstverständlich. Auf die Gefahr hin, dass die Kinder wiederum Jahre später die empörenden Unwahrheiten immer noch im Hinterkopf haben.Aber wenn es gut läuft, werden die Notlügen irgendwann zum Running Gag, über den die verschiedenen Generationen noch auf vielen Familienfeiern gemeinsam lachen. In Internetforen und auf reddit.com gibt es ganze Listen, in denen Menschen die schönsten Lügen ihrer Eltern sammeln; auch aus der Redaktion dessind für die Sammlung auf dieser Seite ein paar zusammengekommen. Und wenn man da so drüberschaut, hat man vielleicht doch den Eindruck: Eine kleine Lüge hier und da ist nicht so schlimm. Ganz ehrlich.