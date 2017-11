Anzeige

Über zwei Jahre hinweg trafen sich der Schriftsteller Roberto Saviano () und der Chefredakteur der Zeit, Giovanni di Lorenzo, um über ihre Heimat Italien zu sprechen. Das ewige Sehnsuchtsland der Deutschen ist spätestens seit Silvio Berlusconi auch ein Ort der Irritationen, es gibt also vieles zu diskutieren.Saviano wurde als Mafia-Kritiker berühmt, seit Jahren steht er unter Personenschutz und muss an wechselnden Orten leben. Er ist ein kontroverser Kopf, der schon einige Shitstorms aushalten musste–trotzdem würden ihn viele Italiener gerne als Politiker sehen. »Die Zeitunghat kürzlich eine Umfrage veröffentlicht, nach der 60 Prozent der befragten Italiener und 78 Prozent derjenigen, die für eine hypothetische linke Liste offen wären, mir Vertrauen entgegenbringen würden, wenn ich mich als Spitzenkandidat einer linken Liste aufstellen ließe«, erzählt er. »Diese Liste könnte dann sogar 16 Prozent erreichen.«Selbst Berlusconi und die rechte »Lega Nord« wollten ihn als Kandidaten für ihre Partei gewinne, aber er sagte allen ab. »Ich sollte Innenminister werden, Kulturminister, mich fürs Bürgermeisteramt in Neapel bewerben, für das Europaparlament … Ich habe nichts davon angenommen.« Denn, so Saviano, »Italien verdient es nicht, dass man sich politisch engagiert! Man wird in Stücke gerissen.« Das Land hatte 64 Regierungen seit 1946.Die deutsche Politik sieht er dagegen erstaunlich positiv. Wieso er sogar die vielen und einflussreichen Lobbyisten im Umfeld des Bundestags für vorbildlich hält und wieso die von ihm hart kritisierten Politiker wie Rockstars verehrt werden sollten, lesen Sie hier mit SZ Plus