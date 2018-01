Anzeige

Moritz Reich1990Frankfurt am MainDesign-Diplom der Hochschule DarmstadtAuf der Suche nach einem Projekt für meine Diplomarbeit stieß ich auf eine Reportage über die Tradition des Maibaumstellens auf bayrischen Dörfern. Die Geschichte und die »Manneskraft« dahinter fand ich spannend. Eine fotografische Aufarbeitung des Maibaumstellens allein war für meine Abschlussarbeit aber zu wenig. Deswegen weitete ich mein Projekt auf verschiedene Brauchtümer im ganzen Land aus.Die meisten Brauchtümer, die sich in meiner Arbeit wiederfinden, lernte ich über Freunde und Bekannte kennen, die mir von ihrer Heimat erzählten. Auf besonders bekannte Feste wie den Kölner Karneval oder das Münchner Oktoberfest habe ich bewusst verzichtet.Das war ganz unterschiedlich. Ab und an hatte ich einen direkten Ansprechpartner, zumeist über private Kontakte, wie zum Beispiel bei der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Weil ich den ganzen Tag mit den Narren verbrachte - wir waren sogar zusammen Döner essen -, konnte ich dort sehr intime Aufnahmen machen. Bei der Mainzer Fastnacht hingegen musste ich mich offiziell als Fotograf akkreditieren. Vor Ort lief dann aber alles überraschend unbürokratisch: Auf einmal fand ich mich mitten im Sektempfang des Elferrates wieder und niemand hat mich gefragt was ich hier eigentlich mache.Größtenteils ja. Die Teilnehmer des Thüringer Kohlenschlagens luden mich sogar fürs nächste Jahr wieder zu sich ein. Deutlich misstrauischer waren hingegen die »Buttnmandl« aus dem Berchtesgadener Land. Der Brauch, der schon seit der Keltenzeit besteht, soll nicht zur Touristenattraktion verkommen. Die Einheimischen sind gegenüber Fotografen und der Presse dementsprechend verschlossen.Ärgern musste ich mich, zum Glück, meist nur über schlechte Regionalbahnverbindungen. Einmal wurde es aber schon ein bisschen ungemütlich: Bei den »Gänsereitern« in Bochum-Sevinghausen versperrten mir Vereinsmitglieder die Sicht auf das Spektakel. Jahr für Jahr zur Karnevalszeit versuchen dort die sogenannten Gänsereiter einer von einem Galgen herabbaumelnden toten Gans im Vorbeireiten den Kopf abzureißen. Die Veranstaltung geht auf ein Ritterspiel spanischer Soldaten während des Dreißigjährigen Krieges zurück und ist höchst umstritten. Vor Ort gab es lautstarke Proteste von Aktivisten – die Veranstalter dachten, ich wäre auch einer.Nein. Mit dem Gänsereiten habe ich kein Problem. Ein veganer Fotograf hätte sich da wahrscheinlicher schwerer getan.Wenig. Beim Schützenfest in Düsseldorf-Unterrath habe ich mir ein Altbier gegönnt. Alkohol spielt im deutschen Brauchtum aber definitiv eine wichtige Rolle. Der Anteil junger Leute, die sich an der Brauchtumspflege beteiligen, steigt zumeist quasi-proportional mit der Größe der vorhandenen Bierfässer. Dort, wo mehrheitlich alte, nicht mehr ganz so trinkfeste Leute auf den Bierbänken sitzen, bestehen häufig Nachwuchssorgen.