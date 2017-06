Anzeige

16. August 1934 in ValenciennesSchauspielerAbiturSurrealistDie Löckchen sind weg, eindeutig. Und ja, älter geworden ist Pierre Richard natürlich auch, seit er seine berühmteste Rolle gespielt hat. Selbst diejenigen, die in den Siebzigerjahren noch nicht ins Kino gingen, werden den Titel gehört haben:. Die Figur klebte dann an Pierre Richard, so sehr, dass er sich Sätze anhören musste wie: »Du bist kein richtiger Schauspieler, du bist einfach ein Typ.« Aber Richard denkt positiv. Also war er dankbar für die Folgeangebote (der große Blonde, dann der lange Blonde,und so weiter), die ihm internationale Bekanntheit und Geld verschafften. Doch jetzt kommt die schlechte Nachricht: Obwohl Pierre Richard so positiv eingestellt ist, sagt er: »Es gibt nichts Schönes am Älterwerden.« Danach wurde er gefragt, als er 2011 Jane Fondas Ehemann inspielte. Ein Tollpatsch, weil demenzkrank. »Ich spiele oft Personen, die etwas außerhalb der Wirklichkeit leben«, sagt er dazu. Im Film(ab 22. Juni) entwischt er der Welt aufs Neue, aber er sieht dabei adrett aus, die Haare gekämmter als auf unseren Fotos, der graue Vollbart perfekt getrimmt.