6. Februar 1993 in KölnYoutuberinAbiturOne-Woman-ShowSie kennen Bianca Heinicke nicht? Bibi, so nennt sie sich, ist Deutschlands erfolgreichste YouTuberin. Auf ihrem Kanal » BibisBeautyPalace « erklärt die 24-Jährige, wie man Nasen schmaler schminkt, sie parodiert lästige Eltern oder interviewt die Jungs von der Band. Den Knutschmund der Kamera entgegengestreckt, den Kopf unschuldig zur Seite gelegt, von oben bis unten durchgestylt, posiert sie auf Instagram - mal mit, mal ohne ihren Freund. Trotz aller Inszenierung: Ihre viereinhalb Millionen Abonnenten begründen ihre Hingabe zu Heinicke oft damit, dass sie so authentisch sei. Jan Böhmermann hingegen meinte mal, Heinicke sei so cool wie QVC - und so seriös wie 9live, weil sie sich auf Kosten von 13-jährigen Mädchen bereichere. Bibi-Shampoo, das Bibi-Phone, Bibi im Werbespot von Neckermann - laut demverdient Heinicke monatlich bis zu 110 000 Euro. Nicht so gut kam Heinickes erster Songin diesem Jahr an. Er sprang in die Top Ten der meistgehassten Songs, die Häme war groß. Aber Bianca Heinicke verdient ihr Geld ja mit Aufmerksamkeit, darum ist schlechte Presse immer auch gute. Undschaffte es ebenfalls in die Top Ten der deutschen Single-Charts.