Nun ja, die Anreise. Natürlich über den berühmten Jaufenpass, zwanzig Kehren, der Blick ein Tiroler Gemälde; aber schaut man mal nach hinten, ins Hundegesichtchen, wird einem erstmals im Leben klar, was genau das Wort hundeelend bezeichnet. So hat mich Leonie, 3, Labrador, noch nie angeschaut. Sofort rechts ran. Von nun an ist jede Kehre die Hölle. Endlich Tirolo, verwunschener Ort über Meran. Im Hotel muss sich Herr orientieren, Hund findet sich zurecht. Schlabbert schon am Wassernapf, begrüßt die Haushunde Baffa und Punky und legt sich in die Rezeption, als würde sie hier seit je Urlaub machen. Hundehotel nennt sich das »Mair am Ort«, und genau das ist es: Im Zimmer gibt es ein Körbchen, das einem fast gemütlicher erscheint als das eigene, im Restaurant eine Hundespeisekarte, von der man sich selbst was vorstellen könnte, im Foyer einen Laden für Leckerlis und an der Rezeption wird einem vorm Wandern beschrieben, wo bösartige Katzen lauern.Ja, und so gehen wir los, pflücken Äpfel, kriegen natürlich Ärger mit einer Katze, kehren zurück, und träumen und trinken auf der Terrasse in die Nacht hinein, die leider früh endet, weil, obwohl ich es Leonie extra nicht verraten habe, sie mich freudig weckt, um zur Gassirunde mit Punky, Baffa und zehn anderen Hunden zu stoßen, die sich am Abend irgendwie verabredet haben müssen. Schöne Tage.Nun ja, mit der Abreise ist das dann auch so eine Sache. Leonie weigert sich, ins Auto zu springen.