Anzeige

Anzeige

Noch mehr entdecken! Die besten Rezepte aus dem SZ-Magazin und der Süddeutschen Zeitung auf Das Rezept



»Nach der leichten Sommerküche widmen wir uns im Spätsommer – auf Österreichisch: Altweibersommer – der etwas herzhafteren Küche. Ein Vorgeschmack ist dieses Rezept. Zum Zerteilen einer Wachtel braucht es wahrscheinlich ein wenig Übung. Probieren Sie es vielleicht zuerst mit einem Hendl aus. Denn egal, ob klein oder groß, der Körperbau von Geflügel ist stets gleich. Beim Wein verhält es sich ähnlich wie beim Essen, auch da bevorzugen wir allmählich wieder die herzhafteren Weine. Zu meinem Gericht passt wunderbar ein Grauburgunder aus der Südsteiermark.«2 Wachteln20 g Butter2 RosmarinzweigeSalzschwarzer Pfeffer2 EL Olivenöl,1 Knoblauchzehe2 säuerliche Äpfel1 Spritzer trockener Weißwein20 g kalte Butter2 cl Olivenöl2 EL schwarze Oliven (fein gehackt)1 Blutwurst (enthäutet)1 Ei (getrennt)gemahlener KümmelMajoranPfefferSalz1 Packung Wan-Tan-Teigblätter (TK-Abteilung im Supermarkt)500 ml Pflanzenöl zum AusbackenWachteln zerlegen. Brust am Brustknochen entlang auslösen, Haxerl wegschneiden, Schenkelknochen freilegen. Haxerl mit zerlassener Butter und einem Zweig Rosmarin vakuumieren. Im Wasserbad 30 Minuten gar ziehen lassen. Haxerl aus dem Beutel nehmen, mit Salz und Pfeffer würzen und in 1 EL heißem Olivenöl etwa 3 Minuten braten, dann im Ofen bei 100 Grad warm stellen. Brust mit Hautseite unten mit 1 EL Olivenöl, Knoblauchzehe und zweitem Rosmarinzweig zugedeckt etwa 5 Minuten braten. Brust zu den Haxerln in den Ofen geben. Für das Püree Äpfel schälen, klein schneiden, Weißwein zufügen, weich dünsten. Mit kalter Butter und Olivenöl im Mixglas fein pürieren. Oliven unter das Püree heben. Für die Tascherln Blutwurst im Blitzhacker zerkleinern, ein Eidotter zugeben. Nach Geschmack mit Kümmel, Majoran, Salz und Pfeffer würzen. Masse in einen Spritzbeutel füllen. Wan-Tan-Teigblätter auflegen, Ränder mit Eiklar bestreichen, jeweils in die Mitte einen Tupfen Blutwurstmasse setzen. Teigränder andrücken und Tascherln in 180 Grad heißem Pflanzenöl etwa 3 Minuten backen. Wachtelbrust und -haxerl auf dem Püree anrichten, Blunzntascherl dazusetzen.kocht in der »Waldschänke« in Grieskirchen bei Linz, Österreich, und schreibt neben Maria-Luisa Scolastra, Christian Jürgens und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.