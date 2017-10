Anzeige

»Powidl, also Pflaumenmus, ist in ganz vielen Mehlspeisen der österreichischen Küche enthalten. Es steht in Österreich in jeder Vorratskammer. Selbst gemachtes Powidl bedarf allerdings einer gewissen Übung, und es dauert seine Zeit. Ganz traditionell wird Powidl ohne Zucker, Gelier- und Konservierungsstoffe nur durch Einkochen und Reduzieren der Zwetschgen hergestellt. Wer sich nicht selbst für gutes Powidl in die Küche stellen möchte, sollte sich auf einem der vielen Wochen- und Bauernmärkte umschauen.«125 ml Milch1 EL Butter1 Prise Salz80 g glattes Mehl1 EidotterMehl zum Verarbeiten der Tascherl50 g Butter60 g Semmelbrösel1 EL Zucker1 TL Vanillezucker1 Prise Zimt100 g Powidl300 g Zwetschgen80 g ZuckerSaft von 1/2 Zitrone2 cm Zimtstangeeventuell etwas Rum oder Zwetschgenschnaps50 g ganze WalnüssePuderzucker zum BestäubenFür den Teig die Milch mit Butter und Salz aufkochen. Mehl bei kleiner Hitze darunterrühren, bis ein glatter Teig entsteht, die Masse soll sich vom Kochlöffel und dem Topf lösen. Abkühlen lassen. Teig in Rührschüssel umfüllen und mit Rührmaschine oder Handmixer rasch den Eidotter einarbeiten. Teig auf bemehltes Brett legen, mit Mehl bestäuben, flach drücken und etwa 2mm dick ausrollen (falls der Teig anklebt, mit einer Kochpalette heben und mit weiterem Mehl bestäuben). Teig mit Ausstecher (Durchmesser 8 cm) ausstechen. Für die Butterbrösel Butter in Pfanne schmelzen lassen, dann Semmelbrösel, Zucker, Vanillezucker und Zimt darin goldgelb rösten. Powidl in den Spritzbeutel füllen, etwas außerhalb der Mitte auf die Teigscheibe setzen. Die unbelegte Teighälfte über die Fülle klappen. Ränder mit Daumen und Zeigefinger festdrücken. 1 Liter Wasser leicht salzen und aufkochen. Powidltascherl bei geringer Hitze etwa 5 Minuten gar ziehen lassen. Mit Lochschöpfer herausnehmen, abtropfen lassen und in den Butterbröseln schwenken. Für den Röster Zwetschgen waschen, entkernen und vierteln. Mit Zucker, Zitrone und Zimtstange aufkochen und zugedeck dünsten. Zimtstange entfernen, Zwetschgenröster auskühlen lassen, eventuell mit einem Schuss Rum oder Zwetschgenschnaps nachschmecken. Zwetschgenröster in der Mitte des Tellers anrichten, jeweils 2 Powidltascherl daraufsetzen, fein geriebene Walnüsse darüberstreuen. Mit Puderzucker bestäuben.kocht in der » Waldschänke « in Grieskirchen bei Linz, Österreich, und schreibt neben Maria-Luisa Scolastra, Christian Jürgens und Tohru Nakamura für unser Kochquartett