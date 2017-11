Anzeige

»Signor Rizzo kommt zweimal jährlich für 14 Tage in die ›Villa Roncalli‹, setzt sich allabendlich allein an immer denselben Tisch und macht nach jedem Gang ausführliche Notizen in ein kleines Heft. Seine Erscheinung entspricht perfekt dem Bild des gestrengen Gastronomiekritikers, der die Küche in Panik versetzt. Und tatsächlich war Signor Rizzo früher als Restauranttester unterwegs. Seinen Gaumen habe ich mit einer Ratatouille erobert. Auch der Journalist des ›SZ-Magazins‹, der im Sommer diese Ratatouille mit Fisch bei mir aß, wollte danach das Rezept von mir haben. Hier ist es, dem Duo Rizzo-Reichardt sei es gewidmet.«80 g Zwiebel2 Knoblauchzehen50 g Selleriestange6 EL Olivenöl Extra Vergine10 g Majoran150 g Karotten80 g Paprika100 ml Gemüsebrühe60 g reife Datteltomaten30 g Basilikum1 Zweig Rosmarin2 Zweige Minze1 mittelgroße Kartoffel50 ml Milch30 g Parmesan1 Ei10 g PetersilieSalz und Pfeffer4 Umberfilets1 Zweig Salbei und 1 Zweig Thymian4 dünne Scheiben BrotGehackte Zwiebel, 1 gequetschte Knoblauchzehe und den geschnittenen Sellerie an 4 EL Öl 10 Minuten bei niedriger Temperatur zu einem Fond verkochen. Majoranblätter, die gewürfelten Karotten und die in Streifen geschnittenen Paprika hinzugeben und alles 15 Minuten weiterkochen. Ab und zu etwas Gemüsebrühe angießen. Die gewürfelten Tomaten, Basilikum, Rosmarin und Minze dazugeben und alles 10 Minuten weiterkochen. 8 EL der Ratatouille aufbewahren. Basilikum, Rosmarin und Minze herausnehmen. Den Rest zusammen mit gekochter Kartoffel, Milch und Parmesan mit dem Stabmixer mixen. Die Ratatouille-Creme abkühlen lassen, ein ganzes Ei und die fein geschnittene Petersilie darunterrühren, salzen, pfeffern. 4 Umberfilets an 2 EL Öl, 1 Zweig Salbei, 1 Zweig Thymian und 1 Knoblauchzehe drei Minuten auf jeder Seite braten. Die Ratatouille-Creme in der Mitte des Tellers anrichten, darauf zwei Löffel Ratatouille geben und zuoberst das Umberfilet auflegen. Den Teller mit einem Blatt Basilikum und einer Scheibe geröstetem Brot dekorieren.kocht in ihrem Restaurant »Villa Roncalli« in Foligno nahe Perugia und schreibt neben Elisabeth Grabmer, Christian Jürgens und Tohru Nakamura für unser Kochquartett.