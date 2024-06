Wie Töpfern mich mit dem Leben versöhnt hat

Ich war immer der Erste, der die Augen verdreht hat bei Sätzen wie: »Du, der Mensch ist einfach nicht dazu gemacht, am Laptop zu sitzen, sondern dazu, Dinge mit seinen Händen zu schaffen.« Ist mir einen Hauch zu nahe an »Mein Heilpraktiker sagt, ich hab eine enzianblaue Aura«. Und trotzdem habe ich mich diesen Satz in letzter Zeit ein paarmal sagen hören. Denn ich spüre sie auch, diese Leere, die ein Tag manchmal zurücklässt, den man größtenteils in der Virtualität