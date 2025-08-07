Periodenunterwäsche wird immer beliebter. Mithilfe mehrerer eingenähten, fest integrierten Lagen – saugfähig, flüssigkeitsabweisend und auslaufsicher – soll sie das Menstruationsblut direkt aufnehmen. »Ich bin ein großer Fan von Periodenunterwäsche«, sagt die Gynäkologin Johanna Janku. Für das SZ-Magazin hat sie verschiedene Modelle ausprobiert: acht Höschen, über drei Zyklen hinweg. Getestet hat sie vor allem, wie bequem, saugfähig und praktisch zu waschen die Produkte sind. Ihr Fazit: »Die Qualitätsunterschiede sind enorm. Aber viele sehen richtig schick aus, sind angenehm zu tragen – und nachhaltig ist das Ganze auch noch.«
Hält Periodenunterwäsche, was sie verspricht?
Binden und Tampons empfinden viele nicht nur als unbequem, sie erzeugen auch viel Müll. Periodenunterwäsche kann da eine nachhaltige Alternative sein. Eine Gynäkologin hat für das SZ-Magazin acht Modelle getestet.
