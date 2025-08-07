Hält Periodenunterwäsche, was sie verspricht?

Periodenunterwäsche wird immer beliebter. Mithilfe mehrerer eingenähten, fest integrierten Lagen – saugfähig, flüssigkeitsabweisend und auslaufsicher – soll sie das Menstruationsblut direkt aufnehmen. »Ich bin ein großer Fan von Periodenunterwäsche«, sagt die Gynäkologin Johanna Janku. Für das SZ-Magazin hat sie verschiedene Modelle ausprobiert: acht Höschen, über drei Zyklen hinweg. Getestet hat sie vor allem, wie bequem, saugfähig und praktisch zu waschen die Produkte sind. Ihr Fazit: »Die Qualitätsunterschiede sind enorm. Aber viele sehen richtig schick aus, sind angenehm zu tragen – und nachhaltig ist das Ganze auch noch.«

