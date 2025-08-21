Zum Hauptinhalt springen

Damit können Sie sich abschminken

Eine tägliche Gesichtsreinigung entfernt nicht nur Make-up und Pflegeprodukte, sondern auch Schmutzpartikel von der Haut. Aber welches Produkt ist das richtige? Eine Dermatologin hat 13 Reinigungsartikel getestet: vom Mizellenwasser über Reinigungsbalsame bis hin zu Tüchern.

Der Schmutzfilm auf der Haut sollte täglich gereinigt werden, da sonst Entzündungen entstehen können.

GettyImages/Guido Mieth

Eine abendliche Gesichtsreinigung ist essenziell«, sagt die Dermatologin Susanne Steinkraus. Die Haut produziert Talg, verliert Hautschüppchen und nimmt Schmutzpartikel aus der Luft auf. Auch Pflege- und Sonnenschutzprodukte oder Make-up müssen wieder runter von der Haut. Ansonsten verstopfen sie die Poren und binden zusätzlich Schmutz. »Am Ende des Tages habe ich dann einen Schmutzfilm aus Öl und Make-up auf der Haut«, erklärt Steinkraus. »Den muss ich reinigen, sonst können entzündliche Prozesse entstehen.«

Morgens reicht es oft, die Haut mit Wasser abzuwaschen.