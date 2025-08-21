Damit können Sie sich abschminken

Eine abendliche Gesichtsreinigung ist essenziell«, sagt die Dermatologin Susanne Steinkraus. Die Haut produziert Talg, verliert Hautschüppchen und nimmt Schmutzpartikel aus der Luft auf. Auch Pflege- und Sonnenschutzprodukte oder Make-up müssen wieder runter von der Haut. Ansonsten verstopfen sie die Poren und binden zusätzlich Schmutz. »Am Ende des Tages habe ich dann einen Schmutzfilm aus Öl und Make-up auf der Haut«, erklärt Steinkraus. »Den muss ich reinigen, sonst können entzündliche Prozesse entstehen.«



Morgens reicht es oft, die Haut mit Wasser abzuwaschen.