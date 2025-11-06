»Der Honig erinnert mich an eine sommerliche Blumenwiese«

Ein bisschen Frühstücks-Mathe zeigt, wie viel Arbeit in einem Löffel Honig steckt: Ein Teelöffel voll wiegt etwa sieben Gramm. Gerade einmal so viel produziert eine Biene in ihrem kurzen Leben von sieben Wochen. Ein Mensch verzehrt im Schnitt pro Jahr ein knappes Kilo Honig. Um diesen Jahresverbrauch zu erzeugen, sind demnach rund 150 Lebenswerke von Bienen nötig. Dem Honig gebührt also Respekt.



Für das SZ-Magazin hat die Patissière und Spitzenköchin Elif Oskan neun Sorten blind verkostet. »Honig ist als Süßstoff