Cornelia Funkes Tipp an angehende Autorinnen und Autoren? »Die erste Fassung immer per Hand schreiben.« Und tatsächlich: Egal ob Debütroman, Tagebuch oder To-do-Liste – ein guter Kugelschreiber bereitet nicht nur Freude. Handgeschriebenes bleibt besser im Gedächtnis, wirkt persönlicher und bietet vielen eine willkommene Pause vom Bildschirmalltag.



Die Kalligrafin Isabell Trebes-Koller hat die Kunst der Handschrift zu ihrem Beruf gemacht. Für das SZ-Magazin hat sie neun Kugelschreiber getestet – vom günstigen Alltagsmodell bis zum Luxusstück. Dabei hat sie sich »ein bisschen