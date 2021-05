»Wenn mein Mann noch eine Frau heiratete, würde ich ihn trotzdem nicht verlassen«

Sokoine: Als ich Stephanie zum ersten Mal gesehen habe, hat sie mich sofort fasziniert – besonders ihr hübsches Gesicht. Ich habe als Security-Mitarbeiter in einer Tauchschule auf der Insel Mafia gearbeitet, die zu Tansania gehört. Es ist üblich, dass Massai-Männer ihr Dorf für eine Zeit verlassen, um Geld zu verdienen. Allein von der Viehzucht können viele nicht mehr leben. Stephanie war als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Umweltorganisation vor Ort. Wir sind uns immer wieder begegnet, aber ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen.

Stephanie: Die drei Massai-Krieger, die in der Nähe unseres Forschungscamps arbeiteten, fielen auf, aber ich hatte nur Augen für den größten von ihnen: Sokoine. Ich habe die drei angesprochen, aber sie waren sehr zurückhaltend. Nie hätte ich gedacht, dass Sokoine mich mag. Durch gemeinsame Bekannte landeten wir in einem Restaurant schließlich an einem Tisch. Und ein Freund flüsterte mir zu: »Da ist ja dein Massai«, was ich nicht verstand. Da verriet er mir, dass Sokoine heimlich in mich verliebt war. Dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und Sokoine in ein Gespräch verwickelt. Nach einem Besuch in einer Bar mit Freunden brachte er mich zurück ins Camp, und wir küssten uns zum ersten Mal.

Dieser Abschiedskuss war für uns der Beginn einer jetzt zehnjährigen Liebe. Unsere Beziehung fühlte sich für mich von Anfang an richtig an. Ich fand toll, dass dieser charismatische Mann mit den wunderschönen Augen mir so viel Aufmerksamkeit schenkte. Sokoine strahlte so eine Ruhe aus, dass ich mich sofort fallen lassen konnte.

Sokoine: Es hat mich enorm beeindruckt, wie unvoreingenommen Stephanie durch die Welt ging. Ich habe mich auch in ihre Offenheit und ihre wissbegierige Art verliebt. Sie war so interessiert an mir und auch meiner Kultur, dass ich mich sehr geschmeichelt fühlte.

Es wurde sehr schnell immer enger zwischen uns: Das erste Jahr unserer Beziehung haben wir zum Großteil auf Mafia verbracht und sind dort auch schon zusammengezogen. Auch wenn Stephanie

Stephanie: Mir war klar, dass unsere Beziehung nur bestehen kann, wenn ich mit Sokoine in sein Dorf gehe. Sokoine ist ein traditioneller Massai, dem seine Großfamilie und seine Rinder alles bedeuten. Der kleine Ort besteht nur aus Sokoines Verwandten, ungefähr 40 Leuten, die in kleinen Hütten aus Kuhdung und Lehm leben. Es war überhaupt keine Option, dass wir in eine Stadt ziehen und ein westliches Leben führen. Ich wollte ohnehin nicht zurück nach Deutschland, das ich schon mit 19 zum Studium in England verlassen hatte. Schon bevor ich Sokoine traf, hatte ich mich in Tansania, seine Natur und seine Menschen verliebt. Als wir zusammenkamen, war das ein noch triftigerer Grund, hier Wurzeln zu schlagen.

Sokoine: Bevor ich Stephanie kennenlernte, hatte mein Vater immer wieder Druck gemacht, dass ich endlich heiraten sollte. Bei den Massai sind arrangierte Ehen üblich. Aber eine Frau, die meine Eltern für mich gewählt hatten, lehnte ich ab. Ich habe immer gesagt: »Meine Ehefrau möchte ich mir selbst aussuchen, ich möchte aus Liebe heiraten.« Und als ich dann Stephanie kennenlernte, wusste ich, dass sie die Richtige ist.

Ich habe keine Probleme bekommen, weil ich eine Frau von außerhalb, noch dazu eine Weiße, ausgesucht habe. Es gab eher positive Kommentare.

Stephanie: In den ersten vier Jahren im Dorf waren wir hauptsächlich damit beschäftigt, uns einen Lebensunterhalt zu sichern und eine Rinderzucht von inzwischen rund 100 Tieren aufzubauen. Ich habe damals jeglichen Luxus des westlichen Lebens hinter mir gelassen: Wir leben in einer kleinen Hütte ohne Strom, eine tägliche Dusche kommt nicht in Frage, da das Wasser aus unserem Tank dafür zu kostbar ist. Als studierte Biologin kümmere ich mich den Großteil des Tages um unsere 50 Ziegen. Aber all das macht mir nichts aus. Im Gegenteil, ich liebe dieses einfache Leben im Einklang mit der Natur.

Sokoine: Natürlich war es am Anfang nicht einfach für Stephanie, sich an unser Leben anzupassen. Sie sprach zwar schon Suaheli, aber kein Maa, die Sprache der Massai. Sie war sehr stark auf mich fixiert und traute sich kaum allein aus unserem Haus. Dabei leben die Massai ihren Alltag in der Regel nach Geschlechtern getrennt, auch bei den Mahlzeiten. Nur abends sind Mann und Frau als Paar unter sich. Ich habe Stephanie zu Beginn aber doch zum Essen mit den anderen Männern mitgenommen, damit sie sich nicht allein fühlt.

Stephanie: Die Gesellschaft der Massai ist sehr patriarchalisch organisiert, sie gehört zu den härtesten Kulturen für Frauen. Sie sollen in erster Linie ihre Männer bedienen und sich um die Kinder kümmern. Allerdings war mir das anfangs nicht so bewusst, ich war einfach sehr verliebt in diesen selbstbewussten Mann, der mir so viel Beachtung schenkte. Aber später war diese Rollenaufteilung oft Anlass für Streit zwischen uns. Ich habe mich häufig beschwert, dass er mir zu wenig hilft oder nicht genug Zeit mit mir verbringt. Inzwischen unterstützt er mich besser, und wir haben eine gute Balance gefunden. Wir genießen auch Momente zu zweit fernab der Dorfgemeinschaft, gehen mal essen in der Stadt oder besuchen Märkte in der Region.

Sokoine: Ich finde schon wichtig, dass Stephanie sich weitgehend an unsere Kultur anpasst. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die wir anders handhaben als traditionelle Massai-Paare. Ich bediene auch schon mal Stephanie und hole im nächstgrößeren Ort im Dorfladen etwas zu essen für uns, damit sie nicht kochen muss. Aber natürlich hängen wir das nicht an die große Glocke.

Stephanie: Ich würde schon sagen, dass ich ein Doppelleben führe. Zu 95 Prozent bin ich inzwischen an das Leben der Massai angepasst. Ich bekoche meinen Mann, kümmere mich um den Haushalt und um unseren Sohn. Ich weiß, dass ich als Frau in der Öffentlichkeit nicht laut reden oder meinen Mann rufen darf – geschweige denn ihm Anweisungen erteilen darf, nach dem Motto: Mach bitte mal den Abwasch. Es wäre nach den Maßstäben, die hier gelten, extrem respektlos – nicht nur ihm, sondern seiner ganzen Familie gegenüber. Inzwischen wäre mir so ein Verhalten auch peinlich, es passt einfach nicht hierher. Es gibt gewisse Spielregeln, die wir einhalten, als Voraussetzung dafür, dass wir hier leben können. Völlig undenkbar wäre es auch, dass wir uns vor den anderen Massai küssen.

Ein paar Aspekte der Massai-Kultur gehen mir

Sokoine: Als 2016 unser Sohn Yannik geboren wurde, hörten die ständigen Fragen danach auf, wann wir denn endlich Kinder bekommen. Schließlich waren wir zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre zusammen, und Stephanie war schon 29. Die Massai-Frauen fangen ja oft schon mit 16 mit dem Kinderkriegen an. Zurzeit möchte ich aber auch keinen weiteren Nachwuchs. Ich bin sehr besorgt, dass eine weitere Geburt noch einmal zu Komplikationen führen könnte.

Stephanie: Am schwierigsten war für mich die Zeit nach der Geburt. Sokoine hat mich zwar darauf vorbereitet, dass er als Massai-Krieger unseren Sohn nicht halten dürfe. Und ich wusste auch, dass wir in den ersten drei Monaten nach der Entbindung getrennt sein würden und ich mit meiner Schwiegermutter zusammenwohnen müsste, wie es bei den Massai üblich ist. Trotzdem waren die ersten Lebensmonate unseres Kindes ohne seine Unterstützung sehr hart für mich. Ich musste mich in die neue Rolle als Mutter einfinden, hatte starke Schmerzen und habe kaum geschlafen. Oft habe ich in dieser Zeit mit dem Gedanken gespielt, Sokoine zu verlassen und mit meinem Kind nach Deutschland zurückzugehen. Aber ich wusste, dass ich ihn zu sehr liebte und dass ich keine alleinerziehende Mutter sein wollte. Ich habe mich ihm dann anvertraut, ihm gesagt, dass ich extrem erschöpft bin und seine Hilfe brauche. »Willst du nicht auch mehr Zeit mit deinem Sohn verbringen?«, habe ich ihn gefragt.

Für ihn war das alles neu, bei

Dass ich geblieben bin, war auf jeden

Sokoine: Auch wenn wir uns damals häufig gestritten haben, gab es für mich nie einen Moment in unserer Beziehung, an dem ich aufgeben wollte. Stephanies kämpferische Art und ihre Ausdauer haben mich sehr beeindruckt. Wenn ich heute sehe, dass ihr etwas zu viel wird, oder sie keine Zeit hat, nehme ich unseren Sohn mit ins Dorf oder unternehme etwas anderes mit ihm. Sie braucht es nicht mehr einzufordern, inzwischen merke ich das selbst relativ schnell.

Stephanie: Auch wenn ich nach außen eine angepasste Massai-Frau bin, im Herzen bleibe ich Feministin. Zusammen mit meiner Schwägerin habe ich zum Beispiel ein Menstruationsprojekt ins Leben gerufen. Ich habe festgestellt, dass das Thema hier ein noch größeres Tabu ist als im Westen. Die Periode wird einfach ignoriert, die Frauen tragen keine Unterwäsche und benutzen weder Binden noch Tampons, weil sie zu teuer oder zu schwierig zu bekommen sind. Gleichzeitig ist es ihnen unangenehm, wenn sie bei Zeremonien aufstehen und alles voller Blut ist. Über meinen Instagram-Account @masai_story und über Crowdfunding sammeln wir Spenden für Stoffe und nähen daraus waschbare Binden, die wir an die Frauen hier und in der Region verteilen. Das Internet funktioniert bei uns im Busch glücklicherweise sehr gut, und fast jeder Massai hat ein Handy oder sogar ein Smartphone.

Sokoine: Ich finde gut, dass Stephanie sich für die Frauen einsetzt. Sie legt nicht so viel Wert darauf, stundenlang den Haushalt zu machen. Sie arbeitet lieber, verkauft zusammen mit den anderen Frauen selbstgemachten Schmuck, informiert auf Instagram über das Leben unseres Volkes oder investiert Zeit in Projekte zugunsten der Massai. Das hat auch mir und unserer Familie mehr Ansehen im Dorf gebracht.

Stephanie: Sokoines Vater ist das Oberhaupt unseres Dorfes, er hat 24 Kinder von drei Frauen. Bei den Massai ist Polygamie üblich. Ich habe oft darüber nachgedacht, was ich täte, wenn Sokoine noch einmal heiraten würde. Für mich käme es dann trotzdem nicht in Frage, ihn und unsere Großfamilie zu verlassen. Ich möchte für immer hier leben. Ich denke, wir wären weiter partnerschaftlich verbunden, aber körperliche Liebe würde es zwischen uns dann nicht mehr geben. Ich hoffe aber, dass dieser Fall nie eintreten wird. Sokoine weiß auch, dass er mich damit verletzen würde.

Sokoine: Ich möchte nicht noch eine weitere Frau heiraten, auch wenn es Teil unserer Kultur ist. Ich wollte ja auch keine arrangierte Ehe. Ich liebe Stephanie, und in meinem Herzen ist kein Platz für eine weitere Frau. Punkt.

