Als Julia erzählt, wie lange der Typ neulich Nacht gebraucht habe, bis er gekommen sei, verstumme ich. Wir sind Mitte 20, essen Nudeln, trinken billigen Wein, und eben ging es noch um Interrailtickets. Da konnte ich mitreden. Doch wie es sich anfühlt, wenn ein Mann »auf einem rumrödelt«, wie Julia das nennt, kann ich nicht nachvollziehen. In mir breitet sich die Scham aus. Ich ahne, was Julia und die anderen jungen Frauen am Tisch denken: Echt strange, die ist schon 24 und hat noch nie.



Mehr als 20 Jahre ist das her. Ich sei eben eine Spätzünderin, witzelten damals meine Freundinnen. Aber ich konnte darüber nicht lachen. Während eine nach der anderen ihr erstes Mal erlebte, blieb ich Jungfrau. Mit jedem Jahr ohne Sex schrumpfte mein Selbstbewusstsein, und irgendwann ließ es sich nicht mehr leugnen: Ich war übriggeblieben.