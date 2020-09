Die Piloten sind schlank und muskulös. Mit schnellen, geübten Bewegungen legen sie ihre Fluganzüge an: den Nierenschutz, die schweren schwarzen Lederstiefel, die flammenfesten Hosen, die Schwimmweste, den mit Kerosin gefüllten Rucksack. Sie stecken sich gelbe Stöpsel in die Ohren, packen große schwarze Kopfhörer darüber und schwarze Helme mit verdunkelten Visieren. Dann hieven sie sich die Triebwerke auf den Rücken und ziehen die Gurte fest, die sie sich um Beine und Brust gespannt haben. Schließlich gleiten ihre Hände in zwei Metall-Manschetten,