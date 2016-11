Anzeige

Bis heute früh sollte diese Kolumne anders aussehen. Die Idee war, eine Playlist vorzustellen, 30 großartige Songs, die amerikanische Indie-Musiker speziell geschrieben hatten, um für ein »Trump-freies Amerika« zu werben. Mit dem Fazit: Hurra, die gute Musik hat mal wieder recht gehabt! Tja. Nun hat Donald Trump die Wahl gewonnen. Und die 30 Songs klingen plötzlich komplett anders: wie ein nostalgisch stimmender Gruß aus der Vergangenheit.Die Songs findet man auf einer Website namens 30 Days, 30 Songs . Dort zählte in den letzten vier Wochen eine Art Adventskalender die Tage bis zur Wahl runter: Jeden Tag wurde ein neuer, bis dahin unbekannter Song freigeschaltet, den Musiker wieoderspeziell für den Wahlkampf geschrieben hatten. Heute sind alle Songs veröffentlicht (sollte man sich übrigens direkt als komplette Spotify-Playlist aufs Handy laden ). Und dass das Ziel der Webseite, ein »Trump-freies Amerika«, leider verfehlt ist, macht die Lieder nicht schlechter. Vielleicht sogar im Gegenteil.Der US-Autor Dave Egger, der das Projekt im Sommer gestartet hat, beschrieb es damals als eine Art Gruppentherapie für sich und seine Musikerfreunde. Trump sei wie ein »Meteor, der auf uns zurast«. Nach den Monaten des hasserfüllten Wahlkampfs »kauern wir ängstlich in der Ecke und haben Angst vor der Apokalypse. Die Songs beruhigen und geben etwas Beistand«. Man hört das jedem der Lieder an - da musste was raus. Vielleicht ist das auch einer der wenigen tröstlichen Gedanken an diesem Tag: Angst ist offenbar kein schlechter Motor für große Kunst.Hier sind also, als letzter Gruß aus dem hellen, offenen Amerika, ein paar Höhepunkte der Anti-Trump-Playlist: