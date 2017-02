Anzeige

No matter where you were today... We sent a powerful message! I'm proud of everyone all over the world who gathered with such dignity and strength to send the message that we won't stop until we are heard! #WomensMarch #WhyIMarch #WomensRightsAreHumanRights #WeAreHere Ein von Alicia Keys (@aliciakeys) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 12:27 Uhr

this is amazing! Ein von @helenmirren gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 9:24 Uhr

Ein von @helenmirren gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 16:41 Uhr

Never I have I been so proud of my insta feed as today!! I wish I was in the US to join this amazing movement. May today's demonstrations be an inspiration to so many girls worldwide 🙌🏼👭#womensmarch Ein von TONI GARRN (@tonigarrn) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 15:24 Uhr

Thank you @obeygiant for the posters. Thank you @bpmarumaru for the signs. Proud to be one of many today @womensmarchlondon #WomensMarch #WeWomen Ein von Gillian Anderson (@gilliana) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 6:59 Uhr

go awf granny 💅🏼💕 Ein von badgalriri (@badgalriri) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 11:55 Uhr

One of my favorite quotes by Naomi Wolf. Today was important symbolically. But tomorrow and the days after are even more important. It's time not only to stand for things generally but to take political action and demand systemic change. ✊🏻✊🏽✊🏾✊🏿 Ein von Emily Ratajkowski (@emrata) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 12:41 Uhr

Ein von @amyschumer gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 12:39 Uhr

Uzo Aduba

NOPE #womensmarchla Ein von Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 15:47 Uhr

We march together Ein von P!NK (@pink) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 12:12 Uhr

Why I march... let's do this baby girl! ✌️️❤️#womensmarchatl #womensmarch Ein von Candice King (@craccola) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 10:28 Uhr

Proud of my daughter and her dad. Ein von Drew Barrymore (@drewbarrymore) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 23:53 Uhr

Parks & Menstruation Ein von Lena Dunham (@lenadunham) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 10:44 Uhr

#NataliePortman So inspiring. #WomensMarch #WomensMarchLA Ein von Kerry Washington (@kerrywashington) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 15:30 Uhr

Wie Washington und Portman haben sich zahlreiche Hollywoodstars zum gemeinsamen Protest getroffen. Darunter etwa Charlize Theron, Scarlett Johansson und Emma Watson.

Express Yourself...............So you can Respect Yourself. 🎤🎼🎹🎸🗣On Stage at the Women's March In D.C. 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ Ein von Madonna (@madonna) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 15:07 Uhr

Die Sängerin Alicia KeysKeys hat auf dem »Women's March« in Washington gesungen, wo Beobachtern zufolge weit über eine halbe Million Menschen für mehr Frauenrechte protestiert haben.»Really small crowd. Very poor. You should have seen my inauguration audience. A thousand times more people. Biggest crowd ever. Amazing.«Die britische Schauspielerin Helen MirrenSie zeigt begeistert (»This is amazing!«), wie viele Teilnehmer der Protestmarsch in New York hatte.»Helen Mirren is one of the most over-rated actresses in Hollywood. America needs better movies.was great though. Had me in it. Never got an oscar for it. SHAME!«Das deutsche Model Toni GarrnAus der Ferne ihre Soldarität zeigen. Sie schreibt dazu »Ich war noch nie so stolz auf meinen Instagram-Feed wie heute«.»Walls? I will built a wall. A great wall. And China will pay for it! Wait I mean Mexico.«Die »Akte X«-Schauspielerin Gillian AndersonKämpferische Poster halten auf dem »Women's March« in London.»I actually liked her in the »X Files«. Really looking forward to see the real X Files soon. Love my new job.«Die Sängerin RihannaSie postet ein Foto, das Barbara Res zeigt, die in den Achtziger Jahren den Bau von Trumps Hochhaus in New York leitete - und jetzt gegen ihn protestierte. Trump war übrigens mit der erste Bauherr in New York, der ein solches Großprojekt einer Frau anvertraute.»There should be a Women's March FOR ME! Not against me!«Das Model Emily RatajkowskiKlischees über oberflächliche Models zerstören und ein Zitat der Schriftstellerin Naomi Wolf zeigen.»Attractive woman. Don't know her. Would definetly date her. Could be my daughter.«Die Schauspielerin Jessica ChastainSie zeigt ihr »Nasty Woman«-T-Shirt. Donald Trump hatte Hillary Clinton genau so bezeichnet.»I start to like nasty women.«Die Schauspielerin und Comedian Amy SchumerSie unterstützt Schauspielkollegin, die Schauspiellegende Meryl Streep unterstützt, die jüngst Donald Trump kritisiert hatte »I just watched Meryl Streep in »The Devil Wears Prada«. Great movie, everyone loves Miranda Priestly, could be me.«Die Sängerin Vanessa HudgensPosen und tanzen gegen Trump.»Great picture. Love it. Amazing.«Die Sängerin PinkProtestieren als Familienausflug.»I wonder if that's her car. I will make BMW pay for this.«Die Sängerin und Schauspielerin Candice KingWie viele Frauen an diesem Tag, bringt sie ihre Tochter mit zu dem Protestmarsch.»Looks like a picture back from the 60s. Not 2017. Fake news!«Die Tochter der Schauspielerin Drew BarrymoreSie fordern eine selbstbestimmte Familienplanung - und Einhörner für alle!»I have a unicorn. It's the last one.«Die Schauspielerinnen Amy Poehler (li.) und Lena Dunham (re.) mit der Regisseurin und Drehbuchschreiberin Jennifer KonnerGute Wortspiele: Dunham schreibt unter dieses Foto: »Parks and Menstruation« (Amy Poehler spielt in der TV-Serie »Parks and Regreation« mit).»Only one out of three women wears a pink? Really bad merchandise. Should have asked me.«Die Schauspielerin Kerry Washington und Oscar-Gewinnerin Natalie Portman»Not looking forward to the Oscar speeches this year.«Die Sängerin MadonnaSingen auf der zentralen Kundgebung in Washington.»Had far better musicians at my inauguration party. Can't remember their names.«